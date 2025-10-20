Sissili : Clôture du festival « Nimaru » consacré à la femme rurale

Léo, 19 octobre 2025 (AIB) – L’Association pour le Développement Intégral de la Femme (ADIF-Zimè Osniè) a clôturé, samedi 18 octobre 2025 à Léo, la première édition du festival Nimaru. Pendant trois jours, cet événement consacré à la femme rurale a mobilisé les acteurs du développement autour de la résilience communautaire et l’engagement citoyen.

Placée sous le haut patronage du ministre d’État, ministre de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, le Commandant Ismaël Sombié, cette édition a exploré le thème : « Femme rurale et souveraineté alimentaire : bâtir la résilience communautaire par l’agriculture, l’élevage et l’engagement citoyen ».

Le cérémonial d’ouverture, intervenu le vendredi 17 octobre à la Place de la Nation, a été précédé d’une course cycliste féminine. Il a été marqué par des discours appelant à l’autonomisation des femmes. « Chaque jour, ces femmes bâtissent le socle invisible de notre nation. Investir dans la femme rurale, c’est booster tous les domaines du développement », a déclaré Madame Alida, l’une des invitées d’honneur.

« Nous pouvons produire et nous produisons, mais nous ne sommes pas propriétaires des terres que nous exploitons », a témoigné Madame Salia, portant la voix de sa co-marraine absente.

La coordinatrice de l’ADIF-Zimè Osniè, Audrey Bationon, a dressé le bilan des quatre ans d’existence de l’association et appelé à renforcer les soutiens aux femmes. « Soutenir les femmes rurales, c’est soutenir les véritables motrices du développement », a-t-elle lancé.

Le Haut-Commissaire Téwendé Isaac Sia a, quant à lui, porté le message du ministre Sombié, réaffirmant l’engagement du gouvernement aux côtés des femmes, qualifiées de « pilier essentiel de la révolution progressiste populaire et de la société burkinabè ».

Les officiels ont ensuite visité une exposition de produits forestiers non ligneux, transformés par les femmes de la Sissili. L’association, qui regroupe plus de 400 femmes en coopératives, a clôturé la journée par une nuit artistique, avec notamment la diva Idak Bassavé.

Les activités, démarrées le 16 octobre par un cross populaire et des séances de sensibilisation sur les cancers féminins et le leadership, se sont poursuivies le dernier jour par des formations en entrepreneuriat, notamment en saponification et en marketing digital.

En marge du festival, l’ADIF a, en collaboration avec le Centre national de transfusion sanguine (CNTS), organisé une collecte de sang pour les forces combattantes et les malades. L’association a également invité la clinique mobile présente à Léo pour le dépistage des cancers féminins au profit des femmes.

En rappel, l’Association pour le Développement Intégral de la Femme (ADIF-Zimè Osniè) fédère plus de 400 femmes rurales de la province de la Sissili, organisées en 15 coopératives de crédit et d’épargne, pouvant « mobiliser entre 50 et 65 millions de francs par an » selon la coordinatrice Audrey.

La présidente de l’association, Mavalow Christelle Kalhoulé, s’est dite satisfaite du déroulement du festival, à l’issue de la cérémonie de clôture et de la nuit des partenaires.

