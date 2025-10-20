Burkina-Liptako-Faso-Academy-Éliminatoire

Phase éliminatoire de Faso Academy 2025 : Mohamed Issouf Diallo remporte la manche régionale du Liptako

Dori, 18 oct. 2025 (AIB) – Les représentants de la région du Liptako pour la compétition musicale Faso Academy ont été désignés samedi à Dori, à l’issue d’une épreuve régionale riche en émotions et en talents. Au terme d’une rude compétition, Mohamed Issouf Diallo s’est adjugé la première place, devant Amina Cissé et Maimounata Maïga.

La manche régionale du Liptako a réuni trois candidats issus des différentes localités de la région. Il s’agit de Amina Cissé, Mohamed Issouf Diallo et Maimounata Maïga. Chacun d’eux a rivalisé de talent et d’originalité pour séduire le jury et le public venu nombreux à la salle polyvalente de Dori, où s’est tenu l’enregistrement de cette étape de la compétition.

Le jury, composé de Greg Burkinbila, Awa Mélo et Amadou Dicko, avait la lourde tâche d’évaluer les candidats selon plusieurs critères : interprétation, justesse vocale, synchronisation, diction, présence scénique et rendu final.

Pour cette manche, les candidats ont d’abord interprété la chanson « Ouaga Zeune » de l’artiste Floby, imposée à tous les participants. Lors du deuxième passage, les filles ont chanté « Panaki Pananzoe » de Miss Tania, tandis que le candidat masculin s’est attaqué à « Ropero » de Reman.

Ces épreuves ont permis de départager les concurrents et de révéler le talent vocal ainsi que la maîtrise scénique de chacun. Le public a particulièrement apprécié la diversité des styles et la qualité des prestations offertes par les jeunes artistes.

Au terme des deux passages, le classement final a donné Mohamed Issouf Diallo en tête, suivi d’Amina Cissé et de Maimounata Maïga. Tout sourire, le vainqueur a confié que sa réussite est le fruit d’un travail acharné et de nombreuses répétitions.

« Je suis très heureux de représenter la région du Liptako. J’ai beaucoup répété et j’ai cru en moi », a-t-il déclaré.

La population de Dori, sortie en nombre pour encourager ses candidats, s’est dite satisfaite du niveau de la compétition et du bon déroulement de cette étape régionale. Cette manche éliminatoire a ainsi permis de mettre en lumière le potentiel artistique de la jeunesse du Liptako, qui rêve désormais d’aller plus loin dans l’aventure Faso Academy.

Agence d’information du Burkina

AMM