#SIAO2024 : Des prestations artistiques et culturelles pour faire découvrir aux festivaliers la culture burkinabè

Ouagadougou, 26 oct. 2024 (AIB)- A la faveur de la 17e édition du Salon international de l’artisanat de Ouagadougou (SIAO), des prestations artistiques et culturelles ont débuté ce samedi sur le site, pour faire découvrir aux festivaliers venus de divers horizons un pan de la culture burkinabè.

« Nous ne pouvons pas organiser un grand événement comme le Salon international de l’artisanat de Ouagadougou (SIAO) sans qu’il y ait de la musique, de la danse et du théâtre pour égayer les festivaliers et le public », a déclaré le président de la commission animation et cérémonie, Abraham Ouesséna Abassagué.

Selon lui, les prestations artistiques et culturelles visent à faire découvrir un pan de la culture du Burkina Faso aux différents festivaliers présents à cette fête biennale de l’artisanat africain.

M. Abassagué, par ailleurs Directeur général (DG) du Centre national des arts, du spectacle et de l’audiovisuel (CENASA), s’exprimait samedi au cours d’une soirée de manifestations artistiques et culturelles sur le site du SIAO.

À l’en croire, ces animations, organisées de 16 h à 22 h, regroupent près de 60 artistes de renom du pays tels que Smarty, Nabalüm, Miss Tanya, avec la participation de troupes comme Relwendé, PINAL Afrique, etc.

Le DG du CENASA a précisé que la sélection des artistes a pris en compte toutes les sensibilités ethniques, ethnologiques et culturelles du pays.

« Nous avons des troupes du Sahel, de l’Est, de l’Ouest, du Sud, du Plateau central, de la Boucle du Mouhoun, etc. », a-t-il indiqué.

Abraham Ouesséna Abassagué a également précisé que les personnes vivant avec un handicap ainsi que les anciennes gloires ont été prises en compte dans la sélection des artistes pour la 17e édition du SIAO.

« Notre pays a une diversité de pratiques religieuses – les religions traditionnelles, catholiques, musulmanes. Nous essayons de trouver des artistes évoluant dans ces domaines afin de montrer cette pluralité qui existe dans le pays », a-t-il ajouté.

Le président de la commission animation et cérémonie a également invité les Ouagalais à sortir massivement pour visiter les différents stands du SIAO, afin de faire de l’événement une réussite et de montrer au monde que le Burkina Faso reste accueillant malgré le contexte sécuritaire.

Agence d’information du Burkina

