Séno : L’association EDEL fait le bilan à mi-parcours du projet de jardins scolaires dans le Liptako

Dori, 5 nov. 2025 (AIB) – L’Association Environnement et Développement Local (EDEL) a organisé, mardi à Dori, une conférence publique consacrée au bilan à mi-parcours du projet de jardins scolaires mis en œuvre dans les écoles de Gorom Est, Falagountou A, Wendou C, Essakane Village et Essakane Site B.

Placée sous le thème : « Éducation environnementale et participation citoyenne des communautés dans les projets de développement durable de la mine de IAMGOLD Essakane SA », la rencontre a réuni des acteurs du monde éducatif, des représentants d’organisations de développement local ainsi que des responsables de la compagnie minière IAMGOLD Essakane SA.

Selon le président de l’association EDEL, Ibrahim Maïga, les résultats obtenus depuis le lancement du projet sont globalement satisfaisants. Il a expliqué que les jardins scolaires ont permis de promouvoir une alimentation saine tout en renforçant l’éducation environnementale des élèves.

« Les enfants apprennent à produire ce qu’ils consomment et consomment ce qu’ils produisent à travers les cantines scolaires », a-t-il indiqué, soulignant que cette approche contribue à développer chez les élèves le sens de la responsabilité, du travail et de l’attachement à la terre.

Les témoignages recueillis auprès des enseignants, des parents et des élèves des cinq écoles bénéficiaires ont confirmé la pertinence du projet.

Les participants ont relevé que les jardins scolaires servent non seulement de cadre d’apprentissage pratique des techniques agricoles, mais aussi d’outil d’amélioration de la qualité nutritionnelle des repas servis dans les cantines.

M. Maïga a également annoncé la volonté de l’association EDEL de pérenniser et d’étendre l’expérience à d’autres établissements scolaires de la région du Sahel.

De son côté, le directeur régional en charge de l’éducation, Elhadji Boubacar, a salué cette initiative qu’il a qualifiée de « porteuse d’espoir ».

Il a souligné que ce projet cadre parfaitement avec les réformes éducatives en cours au Burkina Faso, notamment celles visant à renforcer l’apprentissage par la pratique et à promouvoir l’autonomie des écoles.

Pour M. Boubacar, l’intégration des jardins scolaires dans les programmes éducatifs contribue à lier enseignement, alimentation et environnement, favorisant un apprentissage complet et concret.

Il a encouragé les acteurs à inscrire ces initiatives dans la durée afin de maintenir leurs effets positifs sur les élèves et leurs familles.

Le directeur a en outre félicité l’association EDEL pour sa capacité à mobiliser divers partenaires autour d’un même objectif, faire de l’école un acteur du développement local.

Le directeur en charge de la santé, de la sécurité et du développement durable de IAMGOLD Essakane SA, Franck Napon, a exprimé la satisfaction de la compagnie minière quant aux résultats obtenus à ce stade du projet.

Il a réaffirmé l’engagement de IAMGOLD Essakane SA à poursuivre son accompagnement aux actions de développement communautaire, notamment celles qui contribuent au renforcement de la résilience locale et à la durabilité environnementale.

Agence d’information du Burkina

AMM/bak