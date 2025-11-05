BURKINA-GOURMA-MONTEE-COULEURS

Goulmou : La population appelée à s’abstenir de toute complicité pouvant entraver la lutte contre le terrorisme dans la région

Fada N’Gourma, 05 nov. 2025 (AIB)-Le secrétaire général de la région du Goulmou, Siaka Ouattara, a présidé, ce mardi 04 novembre 2025 à la délégation régionale du Conseil supérieur de la communication (CSC) du Goulmou, la traditionnelle montée des couleurs nationales du mois. Il a appelé la population à s’abstenir de toute complicité susceptible d’entraver la lutte contre le terrorisme dans la région.

En présence des corps constitués, la montée des couleurs s’est tenue le mardi 04 novembre 2025 au Conseil supérieur de la communication (CSC) du Goulmou.

Le secrétaire général de la région du Goulmou, Siaka Ouattara, a traduit sa reconnaissance aux Forces de défense et de sécurité (FDS) ainsi qu’aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), pour leur engagement permanent dans la sécurisation des populations.

« Je remercie les FDS et les VDP qui se battent nuit et jour pour que nous soyons dans la quiétude totale. Nous devons tous accompagner les forces combattantes. Seules, ces forces combattantes ne pourront rien. Il faut notre accompagnement », a-t-il déclaré.

Le secrétaire général de la région du Goulmou, a également invité les populations rurales à éviter toute complicité pouvant entraver la lutte contre le terrorisme dans la région.

« Travaillons et collaborons avec les FDS et les VDP pour obtenir des résultats qui permettront aux vaillantes populations de vaquer librement à leurs occupations pour le développement de la localité », a-t-il insisté.

Selon Siaka Ouattara, la montée traditionnelle des couleurs nationales constitue, un moment privilégié de raffermissement des liens entre les différents acteurs engagés dans le développement local.

Pour sa part, le délégué régional du CSC du Goulmou, Boureima Cyrille Ouôba, s’est réjoui de l’organisation de cette montée des couleurs au sein de sa structure, estimant qu’elle constitue une opportunité pour mieux la faire connaître.

Il a rappelé que la délégation coordonne les activités de régulation des médias dans une région comprenant plusieurs entités administratives, notamment la Tapoa, la Sirba, le Goulmou et le Nakambé.

Selon M. Ouôba, la région compte 35 médias, dont 19 dans l’Est: 15 radios, une télévision et trois médias en ligne.

Le délégué régional du CSC du Goulmou, a souligné que sa structure s’est dotée d’un système technologique, HMS, qui lui permet d’assurer un monitoring permanent des contenus diffusés.

« S’il y a des insuffisances, nous interpellons les responsables des médias », a-t-il précisé, avant d’ajouter que le CSC travaille également à renforcer le rôle des médias dans la reconquête du territoire, la promotion de la paix et de la cohésion sociale.

A propos des réseaux sociaux, Boureima Cyrille Ouôba, a rappelé que la régulation s’est renforcée.

« Avant, nous nous contentions de conseils aux fautifs. Aujourd’hui, nous avons le pouvoir de réprimer tous ceux qui commettent des manquements », a-t-il indiqué.

