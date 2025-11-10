BURKINA – SIRBA – GNAGNA – CULTURE – CONCERT – COHÉSION

Gnagna : La Chorale Saint Vincent de Paul de Kankanlsi chante la paix et la cohésion sociale

Bogandé, 8 nov. 2025 (AIB) – La Chorale Saint Vincent de Paul de Kankanlsi a animé samedi à Bogandé, un concert exceptionnel placé sous le thème de la paix et de la cohésion sociale. Pour cette première sortie officielle dans la cité de Bantia, autorités, fidèles et mélomanes se sont rassemblés autour d’un message fort, unir les cœurs par le chant pour bâtir un Burkina Faso fraternel et solidaire.

Dans une ambiance de ferveur et d’espérance, la chorale a émerveillé le public à l’auberge populaire Koamba Lankoandé. Après une première halte à Ouagadougou, la troupe a choisi Bogandé, chef-lieu de la province de la Gnagna, pour poursuivre sa mission d’évangélisation et de sensibilisation à travers le chant choral.

Composée de 26 membres dont 18 femmes et 8 hommes, et forte de plus de vingt ans d’existence, la chorale a interprété des chants porteurs de foi, d’unité nationale et d’espoir. Sous la direction de ses responsables, elle a imploré la grâce divine pour le retour de la paix et la fin de l’insécurité au Burkina Faso.

Le représentant du patron de l’évènement, Mamoudou Mano, a salué la mobilisation des populations et les a exhortées à cultiver la fraternité et la solidarité, « gages d’une paix durable ». Il a invité les habitants à soutenir davantage la chorale.

La soirée a été enrichie par les prestations d’artistes invités tels que Moustapha de Foulga et Djadjingui Sawadogo, qui ont séduit le public. Le groupe Gnagna Comédie a, quant à lui, sensibilisé les participants aux valeurs de patriotisme et d’intégrité.

Invités d’honneur, les catéchistes Jean Paul et Jérémie Lankoandé ont remercié les autorités administratives, coutumières, religieuses, militaires et paramilitaires ainsi que les fidèles pour leur soutien constant.

Avant le spectacle, le curé de la paroisse Saint André de Bogandé, l’abbé Matthieu Ouoba a élevé une prière pour la paix au Faso.

Le Secrétaire général de la province de la Gnagna Moussa dit Mendien Soma, a salué la qualité des prestations et encouragé la chorale dans ses activités.

Le Préfet, Taugolo Paré, a félicité l’initiative qui a permis aux populations de communier dans une ambiance fraternelle.

Le représentant de la chorale, Hamtandi Tambougou, a rappelé que l’objectif est de témoigner de la vitalité de la jeunesse chrétienne et de promouvoir le vivre-ensemble.

Agence d’information du Burkina