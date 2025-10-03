Burkina-Liptako-Yagha-Sebba-Rentrée-Scolaire

Sebba : rentrée pédagogique réussie

Sebba, 1er oct. 2025 (AIB) – Les enseignants de la Circonscription d’éducation de base (CEB) de Sebba ont effectué leur rentrée pédagogique ce 1er octobre 2025, en réaffirmant leur engagement à assurer une éducation de qualité aux enfants de la province du Yagha, a constaté l’AIB.

Réunis dans leurs écoles respectives, les enseignants ont affiché une détermination sans faille à poursuivre leur mission. Pour Hindatou Samboal, directrice de l’école Sebba B, « nous sommes là parce que c’est le devoir qui nous appelle ».

Elle a souligné que le corps enseignant reste plus que jamais mobilisé pour accompagner les élèves, tout en exprimant sa gratitude aux encadreurs, à la hiérarchie éducative, ainsi qu’aux Forces de défense et de sécurité (FDS) et aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) pour leurs efforts de protection des populations.

De son côté, Oumarou Hamidou, sacré meilleur enseignant de l’année scolaire 2024-2025, a insisté sur le soutien constant dont bénéficient les éducateurs du Yagha. « Nous avons répondu présent parce que nous savons que nous ne sommes pas seuls. La population et les autorités sont avec nous », a-t-il confié.

Rappelant également le prix du meilleur enseignant résilient du Liptako (prix reçu des mains du Président du Faso) de M. Ly Abdoulaye y voit une reconnaissance nationale du corps enseignant. Il a invité ses collègues à rester des enseignants « engagés et patriotes », déterminés à accompagner les enfants, avenir du pays, malgré les défis sécuritaires.

Agence d’information du Burkina

MAM/AS/ATA