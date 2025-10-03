Burkina-Liptako-Yagha-Education-Rentrée-Encouragements

Rentrée scolaire : le CCEB salue le sacrifice des enseignants du Yagha

Sebba, 1er oct. 2925 (AIB) –L’inspecteur Chef de la circonscription d’éducation de base (CCEB) de Sebba a adressé le mardi 30 septembre, à la veille de la rentrée scolaire, une lettre d’encouragement et de reconnaissance à l’ensemble des enseignants de sa circonscription.

Dans son message rendu public le 30 septembre, il a salué l’engagement des éducateurs malgré les défis sécuritaires et sociaux qui pèsent sur la province du Yagha.

Le CCEB a rappelé dans sa note que si ailleurs les préoccupations scolaires se limitent aux fournitures, aux tenues et aux frais de scolarité, dans le Yagha, les enseignants et les populations font face à des réalités bien plus complexes. Les difficultés sécuritaires, la rareté des vivres et les contraintes de mobilité constituent des obstacles quotidiens. Malgré tout, a-t-il souligné, les enseignants répondent présents à l’appel du devoir, avec une détermination qui force l’admiration.

Pour l’inspecteur, cet engagement dépasse le simple courage : il s’agit d’un véritable « sacerdoce ». Les enseignants, a-t-il affirmé, se consument comme des flambeaux pour éclairer la voie de la jeune génération, au prix d’énormes sacrifices. Selon lui, leur mission est non seulement éducative mais aussi patriotique, car ils portent l’espoir d’une partie de la nation éprouvée par l’insécurité.

En exprimant sa gratitude, le CCEB a assuré de sa disponibilité permanente à accompagner le corps enseignant dans ses besoins et ses sollicitations. Il a également imploré Dieu pour les familles des enseignants, souvent séparées de leurs proches à cause des affectations. « Sans vous, point de CCEB que je suis », a-t-il rappelé, avant de souhaiter une fructueuse année scolaire, marquée par l’espoir et la résilience.

