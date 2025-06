Burkina-Sécurité-Santé-Acteurs-Prévention

Santé des forces de sécurité : La police nationale joue la prévention pour plus d’efficacité sur le terrain

Ouagadougou, 18 juin 2025 (AIB)-La police nationale a lancé mercredi les activités de la deuxième édition de ses 72 heures de la santé préventive, une initiative visant à renforcer la culture de prévention au sein des corps de police et des forces partenaires.

Les 72 heures de la santé préventive sont organisées dans le but d’outiller les forces de sécurité engagées sur le théâtre des opérations de lutte contre le terrorisme afin de prévenir tout psycho-trauma consécutif aux incidents de travail, a indiqué le conseiller technique du ministère de la Sécurité, Thierry Dofizouho Tuina.

Dans un contexte où les Forces de défense et de sécurité sont très sollicitées, le conseiller technique a engagé les acteurs à une participation active à ces journées pour un partage d’expériences pour une police plus forte, plus humaine et plus résiliente.

Selon le directeur général adjoint de la police nationale, Nabonswendé Sankara, l’idée est de promouvoir les meilleures pratiques en matière de santé préventive à travers des panels, des consultations médicales, psychologiques, ophtalmologiques.

Des séances de dépistage gratuit du diabète, de l’hypertension artérielle, des hépatites B et C, du VIH SIDA et des cancers du col de l’utérus et du sein sont également prévues, avec une attention particulière aux veuves et orphelins des héros tombés sur le champ d’honneur.

Les usagers des services de santé de la police nationale sont également concernés.

Le directeur de service de santé, David Daila a rassuré que la police compte au moins 14 psychologues cliniciens, experts dans la prévention des psycho-traumas et la prise en charge des traumatismes des forces de sécurité et de la population générale.

La 2e édition des 72 de la santé préventive se tient sur le thème «Psycho traumatisme dans un contexte du terrorisme : stratégie de prévention et de résilience».

Agence d’information du Burkina

