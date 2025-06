BURKINA-KOURITTENGA-RESULTATS-BEPC-BILAN

Kourittenga/Second tour BEPC : La province obtient un taux de succès de 51,50%

Koupéla, 18 juin 2025 (AIB)- Le directeur provincial en charge de l’Enseignement secondaire du Kourittenga, Dieudonné Belemsigri, a fait savoir, le mercredi 18 juin 2025 à Koupéla, que la province a enregistré un taux de réussite de 51,50% après les résultats du second tour du Brevet d’études du second cycle (BEPC) 2025.

La province du Kourittenga, après la proclamation des résultats du second tour du Brevet d’étude du premier cycle (BEPC), session 2025, a enregistré un taux de succès de 51,50% avec 2 381 admis sur 4 623 candidats présentés.

Le directeur provincial en charge de l’Enseignement secondaire du Kourittenga, Dieudonné Belemsigri, a salué la contribution et le dévouement des acteurs de l’éducation, des autorités administratives, les Forces de défense et de sécurité (FDS) et les Volontaires pour la défense de la Patrie (VDP), pour l’atteinte de ces résultats.

Agence d’information du Burkina

