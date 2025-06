BURKINA- CARAVANE-DJAMA-BEOG-NERE-KAYA

Sanmatenga : La Caravane « Djama Beog-néré » prêche la paix et la cohésion sociale à Kaya

Kaya, 29 mai 2025(AIB) – Le Centre culturel islamique du Burkina Faso (CCIB) a lancé jeudi 29 mai 2025 à Kaya, une caravane de la paix dénommé « Djama Beog-néré ». L’étape de départ de Kaya a été marquée par des rencontres de plaidoyer, des prêches et un concert gratuit au profit des populations.

Partie de Kaya pour Ouagadougou en passant par Ziniaré, cette caravane vise à promouvoir le vivre-ensemble, la cohésion sociale et la paix au Burkina Faso selon les organisateurs.

« Nous formons une seule famille et le Burkina Faso, c’est notre patrie», a indiqué le coordonnateur du CCIB.

A Kaya, la caravane a été marquée par des rencontres de plaidoyer, des prêches des leaders religieux en faveur de la paix et des prestations d’artistes musiciens et humoristiques sur des thématiques relatives à la paix et à la cohésion sociale.

« Nous avons rencontré des gens de croyances diverses et nous avons essayé de détecter là où se trouve le mal du vivre-ensemble pour dégager ensemble les solutions. » a confié l’Imam Alidou Ilboudo.

Le 1er vice-président de la délégation spéciale communale de Kaya, Adama Simporé, a salué l’initiative du CCIB qui vient renforcer les efforts des autorités locales pour une coexistence pacifique des communautés de la collectivité en dépit des différences individuelles et collectives.

