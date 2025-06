BURKINA-PATRIOTISME-SOLIDARITE- RJPSA

Burkina : Un réseau de jeunes patriotes offre des vivres aux veuves et orphelins des FDS et VDP

Ouagadougou, 04 juin. 2025 (AIB)- Le Réseau des jeunes patriotes pour la souveraineté africaine (RJPSA) a remis mardi, des vivres et une enveloppe financière de 300 mille francs CFA à la Direction centrale de l’action sociale des armées pour soutenir les veuves et orphelins des Forces de défense et de sécurité (FDS) et des volontaires pour la défense de la patrie (VDP).

Les veuves et orphelins FDS des VDP ont reçu mardi 3 juin 2025 à Ouagadougou, des vivres et une enveloppe financière de 300 milles francs CFA. Le geste est du Réseau des jeunes patriotes pour la souveraineté africaine (RJPSA).

Le don composé d’une tonne de riz, une tonne de maïs, 20 bidons d’huile de 3 litres et une enveloppe financière de 300 mille francs CFA, le tout estimé à environ 1 million 500 mille francs CFA a été réceptionné par le Directeur central de l’action sociale des armées, le Colonel-major Sié Rémi Kambou.

« Il n’y a pas de petit acte quand le sens et le symbole sont nobles », a déclaré, le coordonnateur national du Réseau des jeunes patriotes pour la souveraineté africaine, Larba Yaméogo.

Pour lui, chaque burkinabè peut jouer sa partition dans la lutte pour la reconquête du territoire national.

« Nous sommes en vie et nous vaquons à nos occupations grâce à des gens qui sont au front nuit et jour. Il était nécessaire pour nous de venir au secours des familles de ces derniers qui font rayonner le nom de notre pays à l’international », a soutenu M. Yaméogo.

Le Colonel-major Sié Rémi Kambou, Directeur central de l’action sociale et des services psychologiques des armées a apprécié le message qu’a voulu faire passer le Réseau des jeunes patriotes pour la souveraineté africaine.

« Ils ont voulu dire à ceux qui sont à l’avant qu’ils ne sont pas seuls et que ce combat n’est pas uniquement pour les militaires, c’est tout le monde qui doit contribuer », a affirmé le Colonel-major Kambou.

« Ce don est une plus-value, pas uniquement matériel mais également du côté soutien psychologique des troupes et des proches de ceux qui sont tombés et ceux qui sont toujours au combat », a-t-il ajouté.

Hassan Ouédraogo, parrain de la cérémonie a, pour sa part invité les autres structures et associations à soutenir les familles des combattants.

Agence d’information du Burkina