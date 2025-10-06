BURKINA–JURIDICTION–TRIBUNAL–KAYA

Sandbontenga/Justice : Le nouveau président du Tribunal de grande instance de Kaya s’engage à rendre la justice avec indépendance et impartialité

Kaya, 3 oct. 2025 (AIB) – Le nouveau président du Tribunal de grande instance (TGI) de Kaya, le magistrat Haté Yves Mané, s’est engagé vendredi à consolider les acquis de son prédécesseur en rendant la justice au nom du peuple burkinabè, avec indépendance, impartialité et célérité, dans le respect des principes fondamentaux de sa profession, lors de son installation.

Le magistrat Haté Yves Mané a été installé le vendredi 3 octobre 2025 dans ses nouvelles fonctions de président du Tribunal de grande instance de Kaya par la présidente sortante du TGI de Kaya, Safiatou Zidouemba/Bélem.

C’était au cours d’une audience extraordinaire qui a connu la présence d’autorités administratives, militaires, paramilitaires, judiciaires et parajudiciaires, religieuses et coutumières, ainsi que d’une mission du Conseil supérieur de la magistrature.

Après lecture des documents de référence, des réquisitions du parquet et des observations des auxiliaires de justice, Safiatou Zidouemba/Bélem, présidente sortante du Tribunal de grande instance de Kaya, a pris acte et a renvoyé Haté Yves Mané à l’exercice de ses nouvelles fonctions de président du Tribunal de grande instance (TGI) de Kaya, cumulativement président du Tribunal administratif de Kaya.

Le magistrat Haté Yves Mané, précédemment juge au siège du Tribunal de grande instance de Ouaga 2, a été nommé le 17 juillet 2025 par le décret n°2025-0943/PF/MJDHRI/MEF portant nomination de magistrats, en remplacement de Safiatou Zidouemba/Bélem, appelée aux fonctions de conseillère à la Cour d’appel de Ouagadougou.

La tenue de cette audience extraordinaire s’inscrit dans l’application de l’article 119 de la loi organique n°050-2015/CNT du 25 août 2015, modifiée par la loi n°006-2024/ALT du 6 avril 2024, dont l’article 119, alinéa 1, dispose que « le magistrat est installé dans ses fonctions en audience solennelle de la juridiction à laquelle il est nommé ».

Cette audience solennelle vise, selon le procureur du Faso, par ailleurs commissaire du gouvernement près le Tribunal de grande instance de Kaya, Théodore Bancé, à présenter à la population les magistrats chargés de leurs causes.

Agence d’Information du Burkina

AIO/BAK