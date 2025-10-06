Burkina–Liptako–Éducation–Don-kits scolaires

Sahel : A2N offre 300 kits scolaires aux écoliers du Yagha

Dori, 3 oct. 2025 (AIB) – L’Association Node Nooto (A2N) a remis, vendredi 3 octobre 2025, 300 kits scolaires au directeur régional de l’Éducation préscolaire, primaire et non formelle (DREPPNF) du Sahel, au profit des écoliers de la province du Yagha.

Trois cents kits scolaires, composés chacun de cahiers, stylos, gommes, règles et ardoises, ont été remis vendredi 3 octobre 2025 par l’Association Node Nooto (A2N) pour soutenir l’éducation dans la région du Sahel en général et dans le Yagha en particulier.

« Ce don est une contribution de notre structure pour permettre aux enfants du Yagha de poursuivre leur scolarité malgré les difficultés », a expliqué M. Maïga, invitant les bénéficiaires à l’assiduité et à la persévérance afin de réussir leur année scolaire.

En recevant le matériel, le directeur régional de l’Éducation préscolaire, primaire et non formelle du Sahel, Elhadji Boubacar, a exprimé sa reconnaissance à l’endroit de l’A2N.

« Par ce geste, l’association répond à une sollicitation de la direction et vient soulager des écoliers d’une localité où il n’existe aucune boutique de fournitures scolaires », a-t-il déclaré, visiblement ému.

M. Boubacar a assuré que les fournitures seront utilisées à bon escient et qu’elles viendront renforcer les actions déjà entreprises par le gouvernement en matière d’accès à l’éducation.

Il a par ailleurs exhorté d’autres partenaires à emboîter le pas de l’A2N afin de contribuer à maintenir la continuité éducative dans toute la région du Sahel.

La remise de ces 300 kits scolaires représente bien plus qu’un simple don. Elle symbolise l’engagement des acteurs de la société civile à soutenir les élèves en situation difficile dans la province.

À travers ce geste, l’A2N confirme son rôle d’acteur engagé dans la promotion de l’éducation. Le soutien apporté aux écoliers du Yagha constitue une bouffée d’oxygène pour les familles et un encouragement à persévérer malgré les défis sécuritaires qui pèsent sur la région du Sahel.

Agence d’information du Burkina

AMM/yos