Sahel/8 mars: Plaidoyer pour l’intégration des besoins spécifiques des femmes rurales dans les stratégies nationales de développement

Dori, 8 mars 2025(AIB)-Les femmes de la région du Sahel ont plaidé, le samedi 8 mars 2025, à Dori, pour l’intégration des besoins spécifiques des femmes rurales dans les stratégies nationales de développement agricole et les programmes humanitaires d’urgence.

C’était au cours des manifestations commémoratives de la 168ᵉ Journée internationale de la femme, placée sous le thème : « Crise sécuritaire et humanitaire au Burkina Faso : quelles stratégies pour promouvoir l’entrepreneuriat agricole des femmes ? »

À l’occasion de cette commémoration, les femmes du Sahel ont insisté sur la nécessité de prendre en compte leurs réalités dans les politiques publiques.

Selon la coordinatrice régionale, Madame Ouédraogo/Compaoré, l’insécurité et le déplacement massif des populations ont entraîné la perte de leurs terres et de leurs moyens de production.

Elles font également face à l’absence d’infrastructures adaptées et de technologies modernes, à la destruction des routes et aux violences basées sur le genre, ce qui limite leur capacité d’entreprendre et les rend encore plus vulnérables.

Pour y remédier, Madame Ouédraogo a plaidé en faveur d’un accès sécurisé aux terres agricoles, du financement des initiatives entrepreneuriales, du renforcement des capacités des femmes et de leur accès aux marchés.

Elle a également insisté sur l’importance de leur autonomisation économique et sociale, ainsi que sur la nécessité d’un engagement renforcé de l’État en faveur des femmes rurales.

Le gouverneur de la région du Sahel, M. Abdoul Karim Zongo, a reconnu et salué le rôle essentiel des femmes dans la sécurité alimentaire et le développement économique du Burkina Faso.

Il s’est engagé à les accompagner dans la mesure du possible afin qu’elles puissent accéder aux périmètres maraîchers et les exploiter, tout en bénéficiant du soutien des partenaires techniques et financiers pour la réalisation de leurs initiatives entrepreneuriales.

Agence d’information du Burkina

Ali Mamoudou Maïga AIB/Séno