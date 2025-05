PEKIN-TOURISME-MURAILLE DE CHINE-RUINES DE LOROPENI

Ruines de Loropéni : un potentiel à la hauteur de la Muraille de Chine

Pékin, 15 mai 2025(AIB)-En visite en Chine dans le cadre d’un séminaire international, des responsables de médias burkinabè ont eu l’occasion de découvrir la Grande Muraille de Chine, un monument emblématique dont la grandeur et la symbolique rappellent les Ruines de Loropéni, site historique situé dans la Région du Sud-Ouest du Burkina Faso.

Symbole de l’histoire et de la puissance impériale chinoise, la Grande Muraille impressionne par son envergure et sa résistance au temps. S’étendant sur plus de 20 000 kilomètres, elle a été consolidée entre 1368 et 1644 sous la dynastie Ming, avec des murs de pierre, des tours de guet, des bastions et des garnisons stratégiquement répartis. Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1987, elle attire chaque année des millions de visiteurs.

La visite des journalistes burkinabè a permis d’apprécier cet ouvrage titanesque, conçu pour protéger l’Empire du Milieu contre les invasions. Sur place, l’effervescence touristique est constante : boutiques de souvenirs, restaurants et services d’hébergement affichent complet, tandis que navettes et bus assurent un flux ininterrompu de visiteurs.

Cette expérience a suscité un parallèle naturel avec les Ruines de Loropéni, classées patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2009. Situé dans la région du Sud-Ouest, ce site est l’un des plus anciens témoins architecturaux du Burkina Faso.

Il serait lié aux anciennes forteresses de la région lobi et daterait d’au moins mille ans. Les murs de latérite, qui atteignent jusqu’à six mètres de hauteur, témoignent du savoir-faire et de l’organisation de ses bâtisseurs.

Abandonnées entre le début et le milieu du XIXe siècle, les Ruines de Loropéni restent aujourd’hui l’un des sites les plus visités du pays.

Une meilleure mise en valeur du site, notamment à travers l’aménagement des voies d’accès et le développement d’infrastructures touristiques, pourrait accroître sa fréquentation et générer des retombées économiques significatives.

