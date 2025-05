Burkina-Passoré-Coutumes-Célébration-Journée

Passoré : Les garants des coutumes et des traditions célèbrent la parenté à plaisanterie et le vivre ensemble

Yako, 16 mai 2025 (AIB)- Les adeptes des coutumes et traditions de Yako se sont retrouvés le jeudi 15 mai 2025, au palais royal pour célébrer la deuxième édition de la journée dédiée à la culture et la tradition sous le signe de la parenté à plaisanterie et du vivre ensemble harmonieux, gage d’une paix durable entre les communautés.

En symbiose et dans la bonne ambiance, les communautés résidant dans la province du Passoré et les garants de la culture ont magnifié cette journée, à travers la parenté à plaisanterie entre Mossis et Samos.

Des séances de démonstration, des savoir-faire culturels des différentes communautés et des prières pour le retour de paix au Burkina Faso ont ponctué la journée.

Agence d’information du Burkina

ZES/NO/ATA