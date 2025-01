Burkina-Presse-Revue

Revue de presse : Le renouvellement du fond de soutien patriotique et la réaffirmation du soutien de la Russie au Burkina

Ouagadougou, 30 janv. 2025 (AIB)- Les quotidiens burkinabè de ce jeudi traitent de la décision lors du conseil de ministre portant renouvellement du fond de soutien patriotique pour une durée d’un an renouvelable et de l’audience du diplomate russe, Igor Martynov avec le Premier ministre, Emmanuel Ouédraogo.

« Coopération bilatérale : la Russie réaffirme son soutien au Burkina Faso », affiche dans ses colonnes, le quotidien d’Etat, Sidwaya.Selon Le journal, le premier ministre a reçu en audience l’ambassadeur de la fédération de la Russie au Burkina Faso, le mardi 28 janvier 2025, pour des échanges portant sur la coopération bilatérale entre le Burkina et la Russie dans divers domaines.

« Il est attendu dans les mois à venir la signature de plusieurs accords de partenariat, afin d’ouvrir la voie à une accélération de la dynamique de coopération entre les deux pays », précise le quotidien privé, Le Pays.Dans un autre registre, les journaux parlent du renouvellement du fond de soutien patriotiqueLe quotidien privé, l’Observateur Paalga informe que le conseil des ministres du mercredi 29 janvier 2025, a adopté un décret portant sur la prorogation de la durée du fonds de soutien patriotique (FSP) pour une année renouvelable « Après évaluation, il est ressorti qu’il est nécessaire de poursuivre la collecte et de renforcer le fonds de soutien patriotique au regard de son impact important sur le terrain pour la prise en charge des volontaires pour la défense de la patrie et leur équipement » rapporte Sidwaya, citant les propos du Ministre de l’Economie et des Finances, Aboubakar Nacanabo.

