Rentrée administrative 2025 : les enseignants de Sebba salués pour leur résilience

Sebba, 15 sept. 2025 (AIB)-Les enseignants de la circonscription d’éducation de base (CEB) de Sebba dans le contexte sécuritaire difficile, ont été félicités par leur hiérarchie pour leur résilience, lundi à la faveur de la rentrée administrative.

Les enseignants de la CEB de Sebba ont répondu présents dans leurs écoles ce 15 septembre 2025 pour la rentrée administrative. Cette mobilisation s’est faite malgré les conditions sécuritaires difficiles dans la commune de Sebba et celle de Solhan. Les directeurs et leurs adjoints ont ainsi marqué leur détermination à assurer la continuité de l’éducation dans la province du Yagha.

Dans une correspondance adressée à l’inspecteur chef de la CEB de Sebba, le directeur provincial de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle du Yagha, Issiaka Hamidou Bokoum, a salué la résilience des enseignants. Il a rappelé que les bénédictions des parents d’élèves et la reconnaissance des communautés locales sont les véritables piliers de la réussite sociale. M. Bokoum a par ailleurs exhorté les acteurs éducatifs à persévérer pour faire de cette nouvelle année scolaire une période de réussite et de paix.

Pour sa part, le chef de la CEB de Sebba, Bako Bali, a transmis un message d’encouragement à chaque directeur d’école. Il a souligné que les prix et distinctions reçus l’année écoulée traduisent l’engagement des enseignants et la reconnaissance des autorités. Il a invité ses collaborateurs à maintenir la même ardeur dans l’accomplissement de leur mission éducative.

En rappel, l’enseignant Ly Abdoulaye de l’école Sebba A, a été distingué meilleur enseignant résilient de la région du Liptako. Une récompense décernée par le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, qui illustre la reconnaissance nationale du courage et du sacrifice des enseignants du Yagha.

