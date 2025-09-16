BURKINA-GOULMOU-HUMANITAIRE-ASSISTANCE

Gourma : 143 ménages déplacés internes et hôtes reçoivent des vivres

Fada N’Gourma, 16 sept. 2025 (AIB)- 143 ménages dont 100 déplacés internes et 43 familles hôtes ont bénéficié, le mardi 16 septembre 2025 à Fada N’Gourma, d’une assistance alimentaire de l’Office de développement des églises évangéliques (ODE) avec l’appui de son partenaire Kerk in Actie.

Chaque ménage a reçu 1 sac de 25 kg de riz, 1 sac de 25 kg de maïs, 1 sac de 25 kg de niébé, 2 kg de sucre, 2 kg de farine enrichie, 1 kg de sel et 3 litres d’huile.

Le secrétaire général de la province du Gourma, Yaya Koné, a salué l’initiative qui « contribue à soulager les familles en détresse et à renforcer la cohésion entre les communautés ».

Il a rappelé que la province comptait plus de 124 000 personnes déplacées internes en mars 2023, une situation qui a fragilisé la cohésion sociale et accru la vulnérabilité alimentaire des ménages.

Pour M. Koné, au-delà de la valeur matérielle, cette action revêt une portée symbolique qui est celle de la solidarité et du vivre-ensemble.

Le secrétaire général de la province du Gourma, a appelé les différents acteurs à se mobiliser pour assurer la transparence et l’efficacité de l’opération.

Selon le coordonnateur des programmes de l’ODE, Pierre Kaboré, cette assistance s’inscrit dans la volonté de répondre à la préoccupation gouvernementale d’apporter le minimum vital aux populations affectées par la crise sécuritaire et humanitaire.

Il a précisé qu’en plus de l’aide alimentaire, l’ODE intervient dans les domaines de l’eau et de l’assainissement à travers la réalisation et la réhabilitation de forages, la construction de latrines, ainsi que des séances de sensibilisation pour promouvoir la cohésion sociale et la paix.

Au nom des bénéficiaires, Songuipari Souobou, a exprimé sa reconnaissance.

« Ce don m’a soulagée car j’ai des enfants dont je dois assurer l’alimentation et l’éducation », a-t-elle confié.

La cérémonie marque la deuxième phase d’une opération programmée sur trois mois d’un coût global de plus de 20 millions de F CFA.

