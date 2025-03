FOOT-BFA-SPORT-CAF-CANU17-REMISE-DRAPEAU

Remise de drapeau pour la CAN U17 : « notre ambition est claire, ramener la coupe au Burkina Faso », selon le capitaine des Etalons cadets

Ouagadougou, 14 mars 2025 (AIB) – Après avoir reçu le drapeau national des mains du ministre en charge des sports Roland Somda, le capitaine des Etalons cadets du Burkina Faso Fadil Adama Barro a déclaré vendredi à Ouagadougou que lui et ses camarades viseront le trophée de la CAN de leur catégorie au Maroc.

« Nous vous faisons la promesse de ne jamais baisser les bras, de nous battre jusqu’au dernier souffle et de défendre chaque centimètre du terrain comme si c’était notre propre terre. Nous irons avec la rage de vaincre, avec la discipline et l’esprit de sacrifice qui ont toujours caractérisé les dignes fils de notre nation. Notre ambition est claire, ramener la coupe au Burkina Faso », a déclaré le capitaine des Etalons cadets du Burkina Faso Adama Fadil Barro.

Il a ajouté que cette victoire ne sera pas pour eux joueurs, « mais pour la patrie, pour nos familles, pour tous ceux qui croient en nous ». Il reconnait que la tâche ne sera pas facile, mais « nous sommes prêts ».

Selon Fadil Adama Barro, recevoir le drapeau du Burkina Faso est « le plus précieux des symboles. Ce drapeau n’est pas un simple tissu aux couleurs éclatantes. Il est le reflet de notre histoire. C’est le flambeau de notre identité et de notre unité nationale. L’accepter aujourd’hui c’est prendre un engagement sacré, celui de défendre avec honneur et dignité les couleurs de notre pays sur la scène africaine ».

Il dit savoir que « derrière nous c’est un peuple qui vibre, qui espère et qui croit en nous ». En 2023 en Algérie, les Etalons cadets avaient terminé la CAN U17 à la 3e place (avec la médaille de bronze) et s’étaient qualifiés pour la Coupe du monde de leur catégorie.

C’est en 2011, avec la promotion des Bertrand Traoré (actuel capitaine de l’équipe fanion), que les Etalons cadets avaient remporté le trophée au Rwanda.

Le Burkina Faso à travers le ministère en charge des sports, renoue avec les remises du drapeau avant que les Etalons aillent défendre les couleurs du pays. La dernière fois qu’un drapeau national a été remis à une équipe nationale, c’était en 2004 pour la CAN en Tunisie, avec la promotion de Rahim Ouédraogo, l’actuel premier vice-président de la Fédération burkinabè de football et promoteur de l’académie Rahimo.

La remise du drapeau aux Etalons cadets s’est faite en présence de l’ambassadeur pour le sport burkinabè Charles Kaboré (ancien capitaine des Etalons), du président de la Fédération burkinabè de football Oumarou Sawadogo et du secrétaire général de la Grande Chancellerie du Burkina Pierre Zanré.

Les Etalons cadets s’envoleront ce soir pour le Maroc où ils prendront part à un stage de préparation avant la compétition officielle prévue du 30 mars au 19 avril dans le royaume chérifien. Le Burkina Faso est logé dans la poule B avec l’Egypte, le Cameroun et l’Afrique du sud.

Agence d’information du Burkina

