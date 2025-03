Ramadan 2025 : Cheick Doukouré appelle à l’unité pour libérer le Burkina

Ouagadougou, 31 mars 2025 (AIB) – Le guide spirituel Cheick Boubacar Doukouré a dirigé, lundi, la prière de l’Aïd el-Fitr, marquant la fin de trente jours de jeûne musulman, sur l’espace de l’hippodrome à Ouagadougou. À cette occasion, il a invité les Burkinabè à l’entente et à l’union pour sauver le pays.

« C’est un devoir commun de se donner la main pour soutenir nos autorités et sauver notre pays », a rappelé Cheick Boubacar Doukouré juste après une prière ponctuée d’invocations pour la paix au Burkina Faso.

Selon le guide spirituel du Mouvement Itiya islamia, le Burkina est un patrimoine commun à toutes ses filles et à tous ses fils, qui doivent veiller à son développement dans la paix et la stabilité.

« Si le pays va bien, c’est au bonheur des citoyens ; dans le cas contraire, tout le monde paiera cher », a prévenu Dr Boubacar Doukouré.

Il a par ailleurs exhorté ses coreligionnaires à intensifier les prières en cette période où, après avoir observé un mois de carême, le musulman s’est purifié de tout péché.

« Allah, le Miséricordieux, aura pitié de nous et aidera le Burkina Faso à sortir de cette crise », a indiqué Cheick Doukouré.

Cette prière, qui a mobilisé femmes, hommes et enfants des quartiers de Ouagadougou, a connu la participation de membres du gouvernement venus transmettre les salutations du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, aux fidèles musulmans.

« La présence du gouvernement témoigne de la laïcité de l’État. Nous sommes venus accompagner la communauté musulmane, lui souhaiter une très bonne fête et montrer que le Burkina est unique, sans distinction d’ethnie ni de religion », a indiqué le ministre d’État en charge de la Défense, le général Célestin Simporé.

Le ministre a également exhorté à cultiver l’esprit de paix, de solidarité et d’entraide, dans un contexte où le carême musulman et celui des catholiques se déroulent à la même période, marquée par de nombreuses ruptures collectives sans distinction de religion.

« Nous appelons à la solidarité et à la prière commune afin que Dieu ramène la paix dans le pays et que nous puissions assurer un avenir radieux à nos enfants et à nos petits-enfants », a ajouté le général Simporé.

Outre le ministre de la Défense nationale, la délégation gouvernementale était composée du ministre en charge des Affaires étrangères, Karamoko Jean-Marie Traoré, de la ministre déléguée chargée de la Coopération régionale, Stella Eldine Kabré/Kaboré, du ministre de l’Environnement, Roger Barro, du ministre de la Fonction publique, Mathias Traoré, et du ministre délégué chargé des Ressources animales, Amadou Dicko.

Agence d’information du Burkina

YOS/ata