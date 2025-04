FOOT-BFA-MAR-MAL-AFR-SPORT-CAF-CANU17

Préparatifs pour les 1/2 finales CAN U17: journée studieuse pour les cadets burkinabè

Casablanca, 13 avr. 2025 (AIB)-Les Etalons cadets du Burkina Faso ont eu une journée chargée dimanche soir à Casablanca à 48h de leur face à face avec les Aiglonnets du Mali en demi-finale de la CAN U17, Maroc 2025, a constaté l’AIB sur place.

Après une journée relaxe samedi, Oscar Barro et ses poulains se sont remis au travail ce dimanche au Centre Moulaye Rachid de Bouznika pour préparer leur demi-finale contre les Aiglonnets du Mali.

« C’est une soirée un peu poussée parce qu’on revient d’un repos. On a travaillé sur les aspects que nous aurons sur le terrain à savoir cadrer le ballon et aller presser pour prendre le ballon », a expliqué le technicien burkinabè Oscar Barro.

Il a organisé des ateliers avec beaucoup d’intensité qui s’approchent à la réalité d’un match officiel afin d’avoir l’esprit du jour de match contre le Mali. « C’est des jeunes et il faut les encadrer toujours. Il faut leur faire comprendre l’enjeu sans mettre une pression inutile », mentionne le maitre à penser de l’équipe burkinabè.

Selon le coach des Etalons cadets, les joueurs ont été recptifs, « car dans l’enjeu il faut être à mesure de garder toutes ses capacités, toute sa lucidité pour jouer un match de ce genre ».

Oscar Barro ne dispose pas de tous ses garçons pour jouer cette demi-finale mais la plupart des cadres de l’équipe sont là. « On a quelques blessés. Il y a de petits bobos où les médecins s’affairent à récupérer pour le match. On a toujours Abdoulaye Latif Diaby et Assifou Koné et Mohamed Sako qui ne pourront pas revenir pour ce match ».

Mais le coach a espoir que les médecins puissent récupérer Latif Diaby. « Pour Mohamed Sako c’est pas évident. Il faut faire sans lui », regrette coach Barro. Un autre entrainement avant le match est prévu demain 14 avril à 17h du Maroc (TU+1) au Centre Moulaye Rachid de Bouznika.

La conférence de presse d’avant-match entre les Etalons cadets du Burkina Faso et les Aiglonnets du Mali est prévue demain lundi au stade Laarbi Zaouli de Casablanca à partir de 11h (locale) et 10h TU.

Agence d’information du Burkina

