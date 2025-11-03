BURKINA-PASSORE-TRAVAUX-INTERET-COMMUN

Passoré / Travaux d’intérêt commun : Les femmes assainissent le CSPS de Kona dans la commune de Pilimpikou

Yako, 3 nov. 2025 (AIB) – Les femmes du village de Kona, dans la commune de Pilimpikou, ont organisé, le vendredi 31 octobre 2025, une journée de travaux d’intérêt commun pour assainir le Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) dudit village.

En marge du marché traditionnel « Karzoumdaaga », célébré chaque année au début des récoltes, les femmes de Kona ont initié cette journée de salubrité afin d’assainir le CSPS de leur localité, située dans la commune de Pilimpikou.

Outre les opérations de nettoyage dans la cour du centre de santé, les participantes ont procédé au remblayage d’un tronçon de voie publique fortement dégradé par l’érosion des eaux de pluie.

Selon les organisatrices, cette activité s’inscrit dans la dynamique de mobilisation communautaire encouragée par le président du Faso, Ibrahim Traoré, qui invite les populations à s’impliquer davantage dans le développement local.

La population de Kona a également offert des moyens matériels pour accompagner l’initiative, témoignant ainsi de sa solidarité envers les femmes.

A travers cette activité de salubrité, les femmes de Kona ont réaffirmé leur détermination à poursuivre de telles actions, convaincues que le progrès local passe par l’engagement de toutes les composantes de la société.

Agence d’Information du Burkina

