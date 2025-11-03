BURKINA-KOOSIN-HOMMAGE

Koosin/Hommage aux victimes du terrorisme : La cérémonie célébrée à Nouna

Nouna, 3 nov. 2025 (AIB)- Le Haut-commissaire de la province de la Koosin, Noufo Dembelé, a présidé, ce dimanche 2 novembre 2025, la cérémonie d’hommage aux victimes du terrorisme dans l’enceinte du 53e Régiment d’infanterie commando (RIC), en présence des forces vives de la province.

Après la revue de troupes, le chef de corps du 53e RIC, le Capitaine N’goua Prince, a déclaré que la cérémonie d’hommage est une suite logique des activités entrant dans le cadre de la commémoration des 65 ans des Forces armées nationales.

« C’est un moment de recueillement, un souvenir aux martyrs pour que leur sacrifice ne soit pas vain », a-t-il souligné.

Le Capitaine N’goua Prince, a indiqué que la finalité de l’homme c’est la mort, alors il convient de vivre utile, afin que l’on se souvienne de toi.

Le Haut-commissaire de la province de la Koosin, Noufo Dembelé, a au nom des plus hautes autorités du pays, traduit la reconnaissance de la nation aux héros de la lutte, tombés les armes à la main.

« Notre devoir c’est de rester en communion de prière pour avoir la force nécessaire pour nous galvaniser d’avantage jusqu’à la victoire », a-t-il ajouté.

M. Dembélé, a ensuite présenté les condoléances aux familles, aux camarades et souhaité un repos éternel pour tous les devanciers FDS, VDP et civils.

Une minute de silence a été observée en hommage aux morts et un dépôt de gerbes au pied de la stèle.

Agence d’information du Burkina

AC/HB/OO