Kénédougou : L’Association nationale des professionnels de l’éducation spécialisée effectue sa rentrée professionnelle

Orodara, 3 nov. 2025 (AIB)-L’Association nationale des professionnels de l’éducation spécialisée (ANAPES), a effectué, le samedi 1er novembre 2025 à Orodara, sa rentrée professionnelle. La cérémonie, présidée par la ministre en charge de l’Action humanitaire représentée par son directeur provincial du Houet, Yazouma Alexi Do, a été placée sous le parrainage de la première directrice de l’hôtel maternel de Orodara, Philomène Kaboré.

La rentrée des professionnels de l’éducation spécialisée 2025-2026, s’est tenue le samedi 1er novembre 2025 à Orodara, sous le thème : « L’éducation spécialisée face aux défis : protéger et reconstruire pour une société digne, résiliente et inclusive ».

L’évènement a été marqué par, entre autres, une visite au chef de canton, un don de matériels à l’hôtel Maternel de Orodara, le café de l’aîné et une assemblée générale.

Le président du bureau exécutif de l’ANAPES, Valentin Ouédraogo, a souligné que cette rentrée professionnelle s’inscrit dans la dynamique du renforcement des capacités des membres de l’association.

Selon lui, il s’agit d’une étape importante pour déployer un ensemble d’activités portant sur la formation continue, la concertation entre professionnels et l’appui technique aux membres.

« Nous voulons que chaque membre soit mieux outillé pour répondre aux nouveaux défis du monde de l’éducation spécialisée . Cette rentrée est aussi un appel à la mobilisation collective, car c’est par l’unité et la solidarité que nous pourrons faire avancer notre mission», a-t-il affirmé.

La marraine, Philomène Kaboré, a exprimé toute sa satisfaction et sa gratitude au comité d’organisation pour l’honneur qui lui a été fait.

« Je suis profondément touchée d’avoir été associée à cette rentrée professionnelle. Je salue les efforts constants de l’ANAPES pour valoriser la profession de l’éducateur spécialisé et renforcer la cohésion entre ses membres », a-t-elle confié.

Le directeur provincial en charge de l’Action humanitaire du Houet, Yazouma Alexi Do, a salué le choix du thème de cette rentrée, qu’il a jugé particulièrement pertinent.

« Ce thème est révélateur du contexte actuel, marqué par des défis sécuritaires majeurs. Il nous interpelle tous sur la nécessité de conjuguer nos efforts pour accompagner les personnes vulnérables, notamment les personnes déplacées internes (PDI) et les personnes retournées, qui ont besoin d’une assistance soutenue de la part du gouvernement et de ses partenaires », a-t-il déclaré.

Yazouma Alexi Do, a également insisté sur l’importance de l’éducation comme outil d’intégration, de résilience et de reconstruction du tissu social dans les zones affectées par la crise.

Rappelons que l’objectif de cette rentrée professionnelle est de renforcer la mobilisation, la formation et la visibilité de l’éducation spécialisée.

