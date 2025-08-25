Boucle du Mouhoun : Le Gouverneur félicite et encourage les organes de presse pour leur engagement citoyen

Ouagadougou, 21 août 2025 (AIB)-Le Gouverneur de la région de la Boucle du Mouhoun, Babo Pierre Bassinga, a adressé une correspondance officielle aux organes de presse pour leur témoigner sa profonde gratitude et les féliciter pour leur contribution déterminante à la diffusion d’une information fiable et au renforcement de la cohésion sociale au Burkina Faso.

Dans son message, le Gouverneur a salué « l’engagement remarquable des professionnels des médias » qui, malgré les défis sécuritaires actuels, demeurent constants dans leur mission d’informer les populations. Il a exprimé sa reconnaissance envers les journalistes et animateurs, en soulignant « leur rôle essentiel dans la sensibilisation des citoyens et la promotion des valeurs de paix, de résilience et de vivre-ensemble ».

Le premier responsable de la région a également relevé la pertinence et la qualité des productions médiatiques locales, qui contribuent à valoriser les actions de développement endogène initiées par les autorités, tout en renforçant la synergie entre l’administration régionale, les leaders communautaires et les populations. Cette dynamique, a-t-il insisté, permet d’éclairer l’opinion publique et de renforcer la confiance entre les institutions et les citoyens.

Tout en renouvelant son admiration pour le professionnalisme des organes de presse, M. Bassinga les a exhortés à rester constants et vigilants dans leur engagement. Il les a encouragés à poursuivre leurs efforts pour transmettre une information « vraie, juste et diffusée en temps opportun », au bénéfice de l’ensemble des couches socioprofessionnelles de la région.

