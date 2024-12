Burkina-Passoré- Campagne-Port-Casques-Sensibilisation

Passoré/Sécurité routière : Une association sensibilise les populations au port de casques à Arbollé

Yako, 30 nov. 2024(AIB)-L’Association monde rural (AMR) a organisé le samedi 30 novembre 2024 à Arbollé, une campagne de sensibilisation sur la sécurité routière, à travers le port du casque pendant la circulation.

L’Association monde rural (AMR), facilitateur de la mise en œuvre du Projet communautaire de relèvement et de stabilisation pour le Sahel(PCRSS) a mobilisé le samedi 30 novembre 2024,dans la commune rurale d’Arbollé, une série d’activités en lien avec la sécurité routière au profit d’une trentaine de jeunes, d’hommes et de femmes dont l’âge est compris entre 18 et 35 ans.

A moto et munis de leurs casques de protection crânienne, les caravaniers ont parcouru les artères du chef-lieu de la commune durant plus d’une heure et trente minutes.

Pendant leur passage, ils ont reçu des messages de bonne conduite à observer pendant la circulation routière, en vue de préserver des vies.

A entendre le chef de mission de l’AMR, Salif Sawadogo, la caravane motorisée vise à promouvoir les bons comportements à observer dans la circulation routière pour diminuer le nombre de victimes d’accidents de la route.

De façon spécifique, la caravane motorisée sur la campagne de sensibilisation routière, dans les communes partenaires du PCRSS du Nord, avait entre autres, pour objectif d’organiser des animations publiques , encourager les citoyens à se former sur le code de la route et de doter au moins de jeunes filles et garçons de casques de protection.

En vue de faire comprendre aux citoyens de la localité la nécessité du port de casque en circulation, des émissions radiophoniques ont été réalisées sur les ondes de la radio femme et développement de Arbollé, au profit des auditeurs de cette radio communautaire.

A terme, la campagne de sensibilisation au port de casque devrait contribuer à la réduction des nombres d’accidents et de décès liés à la circulation de la route dans cette localité du Passoré, située à environ 70 kilomètres de Ouagadougou.

Présents à la caravane, des spécialistes et techniciens de la sécurité routière, à savoir la police nationale et des moniteurs d’auto-écoles ont adressé des messages de sensibilisation au port du casque de protection ainsi qu’à la règlementation routière aux populations.

C’est le cas du moniteur d’auto-école, Dieudonné Sawadogo qui a fait comprendre qu’il était du devoir des promoteurs d’auto-écoles, de joindre leur image à cette initiative qui leur permet d’agir par la sensibilisation afin de réduire les accidents de la route.

L’activité a été bien appréciée par la population qui s’est fortement mobilisée pour réserver un accueil cordial aux caravaniers.

Outre la caravane motorisée, un cross populaire, des jeux concours sur la sécurité routière, une conférence publique et une émission interactive en Français et en langue locale mooré ont été initiées par l’AMR, en vue de porter plus loin les messages de bonnes pratiques en matière de sécurité routière.

Agence d’information du Burkina

