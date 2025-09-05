BURKINA-PASSORE-REBOISEMENT

Passoré/Réboisement : L’association des scolaires et étudiants met en terre plus de 100 espèces végétales à Yako

Yako,5 sept. 2025 (AIB)-L’Association des scolaires et étudiants ressortissants du Passoré (ASERP) a organisé le mardi 2 septembre 2025 à Yako, une opération de plantation d’arbres,en vue de reverdir la réserve de la cour royale de sa Majesté Naba-Djiguèmdé de Yako. L’activité s’inscrivait dans le cadre des activités de la 6ème édition du congrès ordinaire de l’association qui se tient du 2 au 5 septembre 2025 à Yako.

Sous l’égide du président de l’Association des scolaires et étudiants ressortissants du Passoré (ASERP), Madi Sankara, les scolaires et étudiants ressortissants de la province se sont retrouvés le mardi 2 septembre 2025 dans la cour royale de sa Majesté, chef de Yako.

La présence de l’ ASERP chez le chef de Yako a pour but de mettre en terre plus d’une centaine plants d’espèces végétales pour offrir un cadre de vie plus verdoyant au garant des coutumes et traditions de la localité.

Les membres de l’association et ses sympathisants, venus des quatre coins du pays ont mené plusieurs activités inscrites au programme de ce 6e congrès de la structure.

Il s’agit, entre autres, d’une opération de don sang, d’une collecte de fonds au profit des personnes déplacées internes et d’un grand panel placé sous le thème : « Défi sécuritaire et quête de souveraineté, contribution d’une jeunesse passorienne engagée ».

Sa Majesté, Naaba Guiguemdé de Yako a exprimé sa satisfaction de recevoir les scolaires et étudiants du Passoré réunis au sein d’une association,soucieuse du développement et du bien-être de la province.

Le chef de Yako a exhorté l’ASERP à plus de responsabilité et de solidarité pour une paix durable, tout en demandant par la même occasion, l’ensemble des ressortissants de la localité à soutenir l’association pour l’atteinte des buts escomptés.

Le président de l’ASERP,Madi Sankara a pour sa part, décliné les objectifs poursuivis par son association tout en remerciant les autorités coutumières et religieuses pour leur accompagnement constant.

« L’objectif de cette activité est de répondre à l’appel du chef de l’Etat qui consiste à reverdir le Faso. C’est une manière pour nous, en tant jeunesse de contribuer à la révolution progressiste dirigé par le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré», a-t-il expliqué.

M.Sankara a, du reste, invité ses frères et sœurs du Passoré à s’engager davantage dans la résiliente et à protéger les arbres mis en terre.

Le premier responsable de l’association a également rassuré le directeur provincial des Eaux et forêts du Passoré, des initiatives prises pour protéger les plants.

Agence d’information du Burkina

ZES/NO/BBP