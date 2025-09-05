BURKINA -PASSORE-REFORESTATION-BOSQUET

Passoré/ Journée nationale de l’arbre : 300 plants médicinaux mis en terre à Tanghin

Yako, 5 sept. 2025(AIB)-La province du Passoré a célébré en différé le jeudi 4 septembre 2025, dans le village de Tanghin, dans la commune de Yako, la Journée nationale de l’arbre( JNA). Pour l’occasion, 300 plants médicinaux composés de 11 espèces différentes ont été mis en terre, dans le bosquet provincial du Passoré, estimé à environ 2 ha.

La journée nationale de l’arbre (JNA) célébrée le jeudi 4 septembre 2025, en différé à Tanghin, dans la commune de Yako a été présidée par la Secrétaire générale de la province (SGP) du Passoré, Noélie Berehoumdougou/ Kaboré représentant le Haut-commissaire.

L’activité a consisté à une plantation d’au moins 300 plants médicinaux de 11 espèces différentes dans le bosquet provincial du Passoré dont la superficie estimée à environ 2 ha.

Cette activité a été organisée grâce à l’appui technique de la direction provinciale des Eaux et forêts du Passoré, du Secrétariat technique des travaux routiers à haute intensité de main d’œuvre ( ST-TRHIMO) et la Maison d’arrêt et de correction de Yako (MACY).

Selon le Directeur provincial des Eaux et forêts (DPEF) du Passoré, Drissa Bancé, la création de ce bosquet est une réponse de la province à l’appel du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré qui est de « Créer des bosquets à plantes médicinales et des herbes tradi- thérapeutiques »dans chaque province.

M. Bancé a par ailleurs expliqué que ce bosquet va contribuer non seulement à inverser les effets néfastes du changement climatique, mais aussi d’affirmer la souveraineté de la province au plan sanitaire.

Le DPEF du Passoré, satisfait de la mobilisation des acteurs pour le succès de la JNA, les a remerciés pour leur engagement constant pour la mise en place effective du bosquet provincial.

Drissa Bancé a aussi félicité sa Majesté , Naba Djiguemdé de Yako pour son accompagnement pour la réussite de l’opération de reboisement.

Sa Majesté a, par ailleurs traduit sa disponibilité à faire en sorte que le site dispose d’un point d’eau et d’une clôture.

La Secrétaire générale du Passoré, (SGP), Noélie Berehoumdougou/ Kaboré a remercié tous les acteurs qui se sont mobilisés pour la tenue de l’opération de reboisement.

Mme Berehoumdougou a exhorté les populations locales à bien entretenir le bosquet provincial.

