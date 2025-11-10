Burkina–Passoré– Soutien– Forces–combattantes

Passoré : Les ressortissants apportent un soutien de plus de 7 millions aux FDS et VDP de la province

Yako, 8 nov. 2025 (AIB) –L’Association Passoré Solidarité (APS)et la coordination provinciale de la veille citoyenne ont respectivement remis, samedi Yako, une contribution financière de 7 275 000 F CFA et 270 000 F CFA au profit des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) ainsi que des Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) de la province du Passoré.

La cérémonie de remise s’est déroulée en présence en des autorités administratives, coutumières et religieuses, et d’une forte délégation de l’association.

Le haut-commissaire de la province du Passoré, Daouda Sangaré, a au nom des forces engagées dans la sécurisation de la localité réceptionné l’argent.

Tout en exprimant sa gratitude à l’ensemble des ressortissants du Passoré pour leurs multiples actions de solidarité à l’endroit des FDS et des VDP, Daouda Sangaré a salué un geste « d’engagement patriotique » qui, selon lui, renforce davantage le lien de confiance entre les populations et les forces combattantes.

Prenant la parole au nom de l’APS, le vice-président Arouna Gamba Ouibiga a rappelé que le contexte actuel exige l’unité et le soutien mutuel en faveur de ceux qui œuvrent quotidiennement pour la sécurisation de la province.

Il a souligné que la contribution des ressortissants du Passoré, qu’ils soient de l’intérieur ou de l’extérieur, traduit leur attachement à la paix et à la cohésion sociale.

Selon l’association, le montant remis sera réparti entre les VDP et les FDS en tenant compte du niveau de vulnérabilité de chaque commune face à l’insécurité.

La cérémonie a été ponctuée de prières et de bénédictions, formulées par les responsables des communautés religieuses et coutumières présents.

À tour de rôle, ils ont exprimé leurs remerciements à l’APS et appelé à la paix, à la cohésion sociale et à la victoire des forces engagées contre l’insécurité.

Pour les membres de l’association Passoré Solidarité, cette action s’inscrit dans une démarche continue de soutien moral, matériel et financier aux forces combattantes.

L’association a également annoncé que d’autres initiatives seront menées au profit des mêmes bénéficiaires dans les mois à venir.

En rappel, un précédent élan de solidarité de l’APS avait permis la remise d’un montant de 11 950 000 F CFA, composé en numéraire et en nature, destiné aux VDP et aux veuves des VDP tombés au front.

Agence d’Information du Burkina

ZES/bak