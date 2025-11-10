Burkina Faso– Mêbo–Koulsé– Contribution–PDI–Kaya

Koulsé/Faso Mêbo : Les PDI de la commune de Namissiguima font un don d’une valeur de 230 000 F

Kaya, 8 nov. 2025 (AIB) – Les personnes déplacées internes de la commune de Namissiguima, dans la région des Koulsé, ont manifesté leur adhésion à l’initiative présidentielle Faso Mêbo, à travers un don officiellement remis samedi à la présidente de la délégation spéciale de la commune de Kaya.

Le don, d’une valeur estimée à 230 000 F CFA, est composé d’une tonne de ciment, de six sacs de riz, de douze packs d’eau minérale et de matériel de cuisine. Il a été mobilisé sous le leadership du président de la délégation spéciale (PDS) de Namissiguima, l’adjudant-chef Alpha Ouattara, et du chef coutumier, Naaba Baongo.

Selon la présidente de la délégation spéciale de la commune de Kaya, Solange Kima/Minoungou, qui a réceptionné le don, cette action traduit la résilience et le sens du patriotisme des populations déplacées de Namissiguima.

« Nous saluons ce geste hautement symbolique et invitons les autres communes à suivre cet exemple de solidarité nationale », a-t-elle déclaré.

Pour sa part, le chef du village de Namissiguima, Naaba Bilga, a indiqué que malgré leur statut de personnes déplacées internes, ces populations entendent participer activement au développement du Burkina Faso.

« Nous sommes fiers de contribuer à l’initiative Faso Mêbo et continuerons à le faire chaque fois que possible », a-t-il affirmé.

Fortement mobilisées pour l’occasion, les forces vives de la commune de Namissiguima ont également prêté main-forte aux jeunes sur le site de Faso Mêbo à Kaya, en participant à la confection de pavés.

Considérée comme une commune résiliente, Namissiguima nourrit l’espoir d’un retour prochain de ses populations, au regard de l’amélioration progressive de la situation sécuritaire.

Agence d’Information du Burkina

AIO/bak