Gnagna : La 7e Journée provinciale des sports et loisirs renforce la cohésion sociale à travers les jeux

Bogandé, 8 nov. 2025 (AIB) – La 7e édition de la Journée provinciale des sports et loisirs de la Gnagna s’est tenue sous le thème : « Renforcer la résilience et la cohésion sociale entre filles et fils de la province de la Gnagna à travers les sports et loisirs ».

Présidée par le haut-commissaire de la province, Jean Baptiste Béogo, l’activité a rassemblé, au plateau omnisports du secteur 2 de Bogandé, des centaines de participants autour de diverses disciplines sportives et ludiques.

La province de la Gnagna a vibré au rythme du sport et du loisir, grâce à cette journée organisée par la direction provinciale en charge des Sports et Loisirs. Placée sous le signe la résilience et de la cohésion sociale, elle a réuni jeunes, femmes et hommes autour de compétitions amicales dans une ambiance festive.

L’événement visait à promouvoir la solidarité, la paix et le vivre-ensemble dans un contexte sécuritaire difficile.

Présidant la cérémonie d’ouverture, le haut-commissaire a salué une « initiative heureuse » qui, selon lui, permet aux populations de se retrouver et de partager des moments de fraternité malgré un contexte marqué par l’insécurité.

Plusieurs disciplines ont animé la journée notamment aztèque, waré, babyfoot, scrabble, pétanque et ludo.

Chaque jeu a connu des champions. Les quatre finalistes de chaque discipline sont repartis avec des prix en espèces, tandis que les deux premiers ont également reçu des médailles.

Les circonscriptions d’éducation de base, les établissements secondaires, les clubs de football et les sites de « sports pour tous » ont, à l’occasion reçu du matériel sportif. Un match civilo-militaire, empreint de fair-play, a particulièrement émerveillé le public.

Les lauréats ont exprimé leur satisfaction et leur gratitude envers la direction provinciale, qui leur a offert un cadre de détente et de compétition. « Grâce à cette journée, nous avons eu l’occasion de jouer, de nous exprimer et de renforcer nos liens d’amitié », a confié l’un des gagnants.

Le directeur provincial des Sports et Loisirs, Albert Dakissaga, a exprimé sa satisfaction quant à la mobilisation des populations et au bon déroulement de l’événement. Il a remercié les autorités provinciales ainsi que les partenaires pour leur accompagnement constant.

Le rendez-vous est déjà pris pour la 8e édition, prévue en 2026, avec l’espoir d’une participation encore plus massive et d’un retour durable de la paix dans toute la province.

