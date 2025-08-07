BURKINA-LERABA-CAMP-VACANCES-ENVIRONNEMENT-ELEVES-LANCEMENT

Léraba/Camp vacances environnement : Les campeurs invités à préserver l’environnement au cours de leur apprentissage

Sindou, 06 août 2025 (AIB)-Le Haut-commissaire de la province de la Léraba, Yacouba Sawadogo, a lancé, le mercredi 6 août 2025, la 11e édition du camp vacances environnement au profit des élèves dans la province. Les campeurs ont été invités à donner le meilleur d’eux même au cours de l’enseignement/apprentissage d’être des ambassadeurs dans le processus de la préservation de l’environnement.

Cette nouvelle édition du camp vacances environnement, placée sous le signe de la sensibilisation, de l’apprentissage et de l’engagement écologique, marque une nouvelle étape dans la formation de citoyens responsables et soucieux de la préservation de notre environnement.

C’est dans le souci de susciter chez les plus jeunes une prise de conscience des réalités des problèmes environnementaux et leur donner des bases solides pour sauvegarder et/ou restaurer l’environnement, que la direction provinciale en charge l’Environnement de la Léraba, avec à sa tête Ousmana Ouédraogo, a organisé le camp vacances environnement au profit des élèves.

Onzième du genre dans cette province, l’édition de 2025 vient d’être lancée ce mercredi 06 août 2025 à Sindou par le Haut-commissaire de la province de la Léraba, Yacouba Sawadogo.

Cette année à l’instar des autres passées, 11e édition prévoit plusieurs activités sur tout le mois d’août dans le but de permettre aux apprenants une acquisition efficiente sur l’éducation environnementale à travers un emploi de temps relaxant de deux heures d’apprentissage par jour ouvrable.

Sensible au contenu du programme réservé aux apprenants, le Haut-commissaire de la province de la Léraba, les a invités à être sages, assidus et sérieux au cours des apprentissages pour qu’à la fin, ils puissent être des relais auprès des parents et de ceux qui n’auront pas pu participer.

Sawadogo, tout en témoignant sa reconnaissance à l’endroit des organisateurs de cette initiative, a encouragé et de félicité les encadreurs qui vont assurer la formation de cette génération montante, sur le savoir-faire et être en matière de préservation de l’environnement.

« Occuper sainement les élèves pendant ces vacances en leurs inculquant les bonnes informations en matière de protection de l’environnement est déjà une satisfaction pour nous », a indiqué le directeur provincial en charge l’Environnement de la Léraba, Ousmana Ouédraogo.

Selon lui, l’organisation de cette 11e édition est une obligation pour eux en ce sens qu’elle a commencé depuis une décennie sans interruption jusqu’à leur tour ?

« « La clôture de cette activité est prévue le 31 août 2025 », a dit M. Ouédraogo.

Agence d’information du Burkina

MK/hb/oo