Passoré : Le gouverneur de la région du Nord réceptionne des d’infrastructures réalisées par le PNUD

Yako, 27 mai 2025(AIB)-Le gouverneur de la région du Nord a réceptionné mardi 27 mai 2025, au cours d’une tournée, des infrastructures éducatives et sanitaires réalisées par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) dans la commune de Yako.

En compagnie d’une délégation composée du point focal du PNUD dans la région du Nord et des autorités administratives du Passoré, le gouverneur du Nord, Thomas Yampa a d’abord mis le cap sur le village de Tanghin, à environ 30 kilomètres de Yako.

Il s’est agi de réceptionner officiellement les infrastructures éducatives et sanitaires réalisées par le PNUD au profit des populations de Tanghin et Petit-Samba, deux villages situés respectivement dans la commune de Yako et de Kirsi.

A Tanghin, la délégation a inauguré un bâtiment de 6 salles de classes, un forage, une cuisine et des latrines réalisés par le PNUD au profit de l’école primaire publique de ce village.

Après Tanghin, elle s’est également rendue à Petit-Samba, à environ 11 kilomètres de Yako sur la RN2 pour l’inauguration d’une salle de dépôt pharmaceutique et d’un logement appartenant au Centre social de promotion de santé

La maternité et dispensaire de la localité ont été aussi réhabilités par le même partenaire technique et financier.

Avant d’entamer la tournée, le gouverneur et sa délégation ont rendu une visite de courtoisie au Haut-commissaire et au président de la délégation Spéciale (PDS) de Yako.

