BURKINA-MOUHOUN-EDUCATION-EXAMENS-ECHANGES

Mouhoun/Examens scolaires du secondaire session de 2025 : Des journalistes s’imprègnent de l’organisation

Dédougou, le 27 mai 2025 (AIB)-La direction régionale en charge de l’Enseignement secondaire de la Boucle du Mouhoun, a organisé, le mardi 27 mai 2025 à Dédougou, une conférence de presse, pour informer les hommes de médias sur l’organisation des examens scolaires et solliciter leur soutien pour diffuser des informations précises auprès des populations.

Le Directeur régional (DR) en charge de l’Enseignement secondaire de la Boucle du Mouhoun, Raoul Sanon, accompagné de la directrice provinciale, Aude Claudine Ki/Ouédraogo et du chef de service des examens et concours et de la certification, Yaya Traoré, a ouvert la conférence, le mardi 27 mai 2025 à Dédougou, pour faire le point sur les préparatifs des examens dans la région.

Il a souligné la collaboration efficace avec les Forces de défense et de sécurité (FDS), qui ont permis le transport du matériel et des sujets d’examen dans presque toutes les provinces de la Boucle du Mouhoun.

Cette année, la région enregistre un total de 15 113 candidats au Brevet d’études du premier cycle (BEPC), dont 8 673 filles.

Pour le Brevet d’études professionnelles et le Certificat d’aptitude professionnelle (BEP/CAP), 863 candidats sont inscrits, avec 252 filles.

Quant au Baccalauréat, 7 843 candidats, dont 4 038 filles, passeront l’examen.

Ces chiffres marquent une baisse par rapport à l’année précédente, principalement en raison du taux de succès élevé de la session de 2024.

En raison de la nouvelle configuration du ministère, la direction régionale organisera également les examens de certification professionnelle (CQP et BQP).

1 608 candidats sont attendus pour le CQP et le BQP, répartis dans 30 jurys à travers la région.

Malgré les défis, le directeur régional Sanon, a exprimé sa confiance quant au bon déroulement des examens, grâce aux efforts déjà déployés sur le terrain.

Il a également adressé ses vœux de réussite aux candidats et a souhaité que les examens se déroulent sans encombre.

Les hommes de médias se sont intéressés à la maîtrise du logiciel SIGEC utilisé depuis quelques années pour les examens scolaires et qui avait causé de nombreuses difficultés aux utilisateurs, le choix des acteurs, la cause des effectifs réduits cette année, les centres d’examens rouverts et le cas des élèves déplacés internes.

A ces différentes préoccupations, des réponses adéquates ont été apportées.

« Le logiciel SIGEC a été beaucoup amélioré et présente maintenant des facilités pour son utilisation adéquate pour une bonne organisation des examens. De même, le choix des acteurs est facilité par le logiciel déployé afin de permettre une bonne organisation des examens », a dit le chef de service des examens et concours et de la certification.

La région de la Boucle du Mouhoun connait une situation sécuritaire difficile depuis quelques années et qui avait entrainé la fermeture des classes dans plusieurs localités.

De nos jours, grâce à l’engagement des forces combattantes à qui un hommage est rendu, plusieurs localités ont été libérées et l’école a repris au bonheur des populations.

Avec cette reprise, le constat fait dans les écoles montre des faibles effectifs.

De même, les localités réinstallées qui ont connues la reprise des classes, pourront abriter des centres d’examens.

Les élèves déplacés internes ont pu s’inscrire dans les zones d’accueil depuis la rentrée et pourront composer là où ils se sont inscrits.

Cette conférence, troisième du genre, a été une occasion essentielle de renforcer la communication entre les autorités éducatives et les médias, afin d’assurer une information juste et fiable à la population.

La direction régionale espère ainsi une couverture médiatique positive qui contribuera à la réussite des examens scolaires dans la région de la Boucle du Mouhoun.

Agence d’information du Burkina

SB/hb/yo