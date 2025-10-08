BURKINA-PILIMPIKOU-PATRIOTISME-JOURNEES-LANCEMENT

Passoré : La commune de Pilimpikou lance la 2e phase des journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne

Yako, 8 oct. 2025(AIB)-Dans le cadre de la deuxième phase des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC), le Président de la délégation spéciale communale (PDS) de Pilimpikou, Adama Ouédraogo a organisé le lundi 6 octobre 2025 à l’école primaire publique Pilimpikou A, une montée des couleurs pour marquer le top de départ de la célébration dans la commune.

La délégation spéciale de la commune de Pilimpikou a établi un chronogramme de célébration de la deuxième phase des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC) 2025.

Débutée le lundi 6 octobre 2025 par une montée des couleurs à l’école primaire publique Pilimpikou A, le lancement de la deuxième phase des JEPPC dans la commune a été marquée par la lecture du message du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

Le message a été lu par le gestionnaire de la Circonscription d’Éducation de Base (CEB) de Pilimpikou, Passibsom Illy.

Plusieurs activités sont prévues durant cette dernière phase des JEPPC à Pilimpikou.

Il s’agit, entre autres, des opérations de salubrité dans les structures publiques, du lancement du sport pour tous et de l’organisation d’une conférence publique sur le thème : « Quel rôle pour chaque acteur de l’éducation pour une année scolaire réussie ? ».

Le projet de reboisement dénommé « Une structure publique- Un bosquet », prévoit également la plantation de 7 arbres dans chaque structure publique de la commune à cette occasion.

Un appel à contributions sera lancé par le PDS pour soutenir l’initiative Faso Mêbo pour cultiver l’esprit de solidarité et d’engagement citoyen au sein des populations de la localité.

Agence d’information du Burkina

MK/ZES/NO/BBP