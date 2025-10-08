BURKINA-NAMENTENGA-MUSIQUE-DEDICACE

Namentenga : L’artiste musicien Le Sonrai dédicace son 5e single intitulé « Patarb-Taalé »

Boulsa 8 oct. 2025 (AIB) – L’artiste musicien Le Sonrai a dédicacé le dimanche 5 octobre 2025, son single intitulé « Patarb-Taalé » qui signifie sans rancœur le 5 octobre 2025, au cours d’une cérémonie, placée sous le patronage du directeur provincial de l’éducation préscolaire primaire et non formelle, Ouiraogo Bernard Kaboré avec le parrainage de Dieudonné Nonaba, Benjamin Koudougou et Wendenda Sawadogo. Cette cérémonie de dédicace a mobilisé la population et ses fans a été une occasion pour l’artiste de dénoncer un fait de société.

Adoulagania Kirakoé à l’Etat civil et de son nom d’artiste, Le Sonrai est un jeune instituteur en service à l’école Boulsa D, dans la province du Namentenga, de la région des Koulsé.

Il a dédicacé le dimanche 5 octobre 2025 à Boulsa, son 5e single intitulé « Patarb-Taalé » après celui intitulé « Ma patrie ou ma mort, nous vaincrons », en présence d’un public sorti nombreux pour la circonstance.

Le Sonrai, à travers la musique, veut porter sa voix à la sensibilisation sur les fléaux du moment que l’injustice, l’analphabétisme et l’ignorance.

L’artiste retrace l’histoire d’un jeune écolier qui a surpris son entourage par son ascension fulgurante dans la société. Selon lui, il n’est pas question de se venger de ce qu’on lui avait fait subir quand il n’avait rien.

Il a remercié la population pour sa mobilisation tout l’invitant à s’approprier sa musique.

Le directeur provincial en charge de l’éducation préscolaire primaire Ouiraogo Bernard Kaboré et son collègue provincial en charge de la Communication, Francis Sakandé se sont réjouis de la qualité de l’œuvre musicale.

Ils ont également encouragé l’artiste Le Sonraï et l’ont conseillé à aller vers le bureau burkinabè des droits d’auteurs (BBDA) pour la suite de sa carrière.

Agence d’information du Burkina

