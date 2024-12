Burkina-Jeunesse-Solidarité

Ouagadougou : L’association Jeunes élèves et étudiants unis offre des vivres aux personnes démunies

Ouagadougou, 28 déc. 2024 (AIB) – L’association Jeunes élèves et étudiants unis (JEEU) a fait don de riz, vendredi, à une centaine de personnes démunies. Une initiative qui vise à manifester leur solidarité envers ceux qui en ont le plus besoin.

« Nous avons décidé de faire ce don à l’endroit des nécessiteux pour solliciter leurs prières en faveur de la paix au Burkina Faso », a affirmé Cheick Amed Tidjane Compaoré, président de l’association JEEU.

Selon lui, il est essentiel de partager le peu que l’on a avec les personnes vulnérables.

M. Compaoré s’exprimait vendredi à Ouagadougou, lors de la cérémonie de remise de vivres aux bénéficiaires.

Le don était composé exclusivement de riz local, conditionné dans une centaine de kits environ.

Les membres de l’association ont également lancé un appel aux bonnes volontés pour davantage de solidarité envers les plus démunis.

Moua Ag Mouraz, représentant des bénéficiaires, a exprimé sa gratitude aux donateurs pour cette action de solidarité.

Créée en 2021, l’association Jeunes élèves et étudiants unis mène des activités sociales, notamment à travers des conférences et des formations destinées aux élèves et étudiants.

Elle a également effectué une excursion au camp des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) de Badnoogo afin de s’imprégner des réalités quotidiennes de ces forces de défense.

Agence d’information du Burkina