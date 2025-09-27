BURKINA-FASO-MEBO-ROUTE-REHABILITATION

Ouagadougou : Faso Mêbo réhabilite la voie dénommée « Gay baongo » à Tampouy

Ouagadougou, 26 sept. 2025 (AIB)- Les travaux de réhabilitation de la voie « Gay baongo » dans le quartier de Tampouy, lancés dans le cadre de l’Initiative présidentielle Faso Mêbo, sont exécutés à 70%, a annoncé vendredi le technicien supérieur en génie civil, l’Adjudant Moussa Amadou Maïga. C’est une voie totalement dégradée à refaire afin de soulager la population.

Long d’environ 1,3 km, le tronçon « Gay baongo » du quartier Tampouy de Ouagadougou est beaucoup pratiqué mais il devenu quasi impraticable, surtout en cette saison hivernale. Le tronçon est dégradé à plusieurs endroits et est en train d’être refait par l’Initiative présidentielle Faso Mêbo.

« Après deux semaines seulement de travaux, je peux dire que nous sommes à environ 70% des travaux à réaliser », a précisé le technicien en charge des travaux, l’Adjudant Moussa Amadou Maïga.

« Selon lui, ce n’est pas la seule route qui fait objet de réhabilitation au niveau du quartier Tampouy. Celle-là est la troisième réhabilitée avec au total environ 2,8 km de voies dégradées restaurées.

Pour les riverains, c’est un ouf de soulagement car l’état de dégradation de la route était devenu une véritable préoccupation.

« Ce que Faso mêbo est en train de faire, il faut dire que c’est vraiment formidable », a martelé un riverain et un autre de renchérir « nous ne faisons que remercier tout le monde. Tous ceux qui sont à l’œuvre et en particulier le chef de l’État ».

L’initiative Faso Mêbo vise à désenclaver et à aménager les infrastructures routières dans les villes et villages du Burkina Faso.

Agence d’information du Burkina

