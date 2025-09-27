ONU : Rimtalba Ouédraogo appelle Antonio Guterres à « entrer dans l’histoire »

Ouagadougou, 27 septembre 2025 (AIB)-Le Premier ministre burkinabè, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a interpellé samedi le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, «à entrer dans l’histoire» en engageant une réforme profonde de l’organisation afin de restaurer sa crédibilité et son efficacité.

«L’ONU se retrouve aujourd’hui dans la même situation que la défunte Société des Nations : incapable d’imposer sa voix, de faire respecter ses principes et ses résolutions, de régler les conflits et de se hisser au niveau des défis actuels», a déclaré Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, samedi à la tribune de l’ONU.

S’adressant directement au Secrétaire général, le Premier ministre burkinabè a insisté : «Vous avez une belle occasion d’entrer dans l’histoire, en prenant vos responsabilités pour transformer en profondeur cette organisation qui, à sa création, avait suscité tant d’espoir.»

Le chef de l’exécutif burkinabè a assuré à M. Guterres que « des millions de citoyens du monde » le soutiennent dans cette mission, malgré « les pressions diverses et les jeux de pouvoir ».

« Nous vous savons assez ingénieux pour affranchir l’Organisation des Nations unies et la placer à la hauteur de nos ambitions communes», a conclu Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, appelant à une ONU garante de la paix et de la sécurité internationales et non «un instrument de domination aux mains des plus forts du moment».

