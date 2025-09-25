BURKINA-NANDO-CNIB-OPERATION-SPECIALE

Opération « Ma CNIB, mon droit » : une campagne pour l’identification des populations rurales

Koudougou, 24 sept. 2025 (AIB) – l’opération « Ma CNIB, mon droit », cette initiative majeure est sur le point d’être lancée pour un mois (du 1er au 31 octobre 2025), afin que les populations rurales de la région de Nando puissent avoir la Carte nationale d’identité burkinabè (CNIB), ce précieux document civique.

Baptisée « Ma CNIB, mon droit », cette opération spéciale vise à faciliter l’accès à la CNIB pour les populations vivant dans les zones rurales de la région de Nando qui compte quatre provinces, ainsi que la province voisine du Kourwéogo.

Cette campagne qui se déroulera sur un mois, du 1er au 31 octobre, a pour objectif d’atteindre les citoyens les plus isolés, souvent pénalisés par l’éloignement des centres de collecte et le manque de ressources.

L’absence de CNIB représente un frein majeur à la participation citoyenne et à l’exercice des droits civiques. Les habitants des zones reculées font face à de nombreux obstacles pour obtenir ce document essentiel, que ce soit pour accéder à des services administratifs ou pour participer pleinement à la vie économique et sociale, à en croire le chef d’antenne de l’Office nationale d’identification (ONI) de Koudougou, Oumarou Sawadogo.

En rapprochant les services de collecte des données directement de ces populations, l’opération entend lever ces barrières géographiques et socio-économiques. La méthodologie de cette campagne est résolument axée sur la proximité et l’inclusion.

Elle prévoit d’identifier au moins trois villages par commune éloignée et de mobiliser les organisations de la société civile et les associations locales pour sensibiliser les communautés à l’importance de posséder une pièce d’identité. Des partenariats stratégiques avec les délégations communales et d’autres institutions publiques seront mis en place pour assurer le bon déroulement des collectes.

Cette initiative contribuera non seulement à l’autonomisation et à l’inclusion sociale des personnes vivant en milieu rural, mais aussi à la lutte contre l’insécurité grâce à une identification précise des populations.

L’opération « Ma CNIB, mon droit » se veut un modèle d’équité et de service public, prouvant qu’il est possible de garantir un droit fondamental à chaque Burkinabé, peu importe où il se trouve.

Pour l’établissement de la CNIB, il faut être âgé de 15 ans au minimum et disposer de son acte de naissance et de la somme de 2500 F.

Agence d’information du Burkina

PB/AS/ATA