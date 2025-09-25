Burkina-Journées-Portes-Ouvertes-Préservation-Archives

Burkina : Des journées portes ouvertes pour la préservation du patrimoine documentaire prévue du 25 au 26 Septembre

Ouagadougou, 25 sept. 2025 (AIB)- Le Comité national burkinabè Mémoire du monde a lancé, ce 25 septembre, les journées portes ouvertes sur les instituts de la mémoire du monde au Burkina Faso, prévues jusqu’au 26 du mois, pour promouvoir la préservation du patrimoine documentaire.

« À travers ces journées, il s’agit de reconnaître les efforts considérables que déploient les professionnels des archives et de la documentation dans la sauvegarde de notre mémoire nationale, et de sensibiliser le grand public, en particulier les jeunes, à l’importance de la préserver, de la conserver et de la valoriser », a déclaré le représentant du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Saturnin Bationo, rappelant que le Burkina Faso dispose d’un riche patrimoine documentaire.

Il a exhorté les décideurs et les professionnels du secteur à travailler ensemble pour développer des mécanismes et stratégies en vue d’assurer une meilleure conservation de ce patrimoine.

Le président du Comité national Burkina Mémoire du monde, Malo Toudroudoua, a, quant-à lui, souhaité voir le public, après ces journées, fréquenter davantage les centres de conservation comme les bibliothèques, les centres de documentation, ainsi que les directions des archives.

« Je pense que pour le profane qui pense que les archives, ce sont des documents sans importance, sans valeur, c’est l’occasion pour moi de leur dire que les archives constituent vraiment la mémoire de notre pays et ces archives doivent être traitées pour permettre à ceux qui vont venir après nous de savoir ce qui a été fait pour poser les bases pour l’avenir », a-t-il insisté.

Pendant ces deux jours, panels et communications aborderont les défis liés à la préservation documentaire au niveau national et la constitution du Résumé Mémoires d’Angles du Monde.

Agence d’Information du Burkina

