Djibo : le haut-commissaire éclaire les populations sur l’Initiative présidentielle «Faso Mèbo »

Djibo, 25 sept. 2025 (AIB)–le haut-commissaire de la province du Djelgodji Wend-Néré Wilfried Tougma a organisé le lundi 22 septembre à la mairie de Djibo, une rencontre d’information et d’échanges autour de l’Initiative présidentielle «Faso Mèbo», a constaté l’AIB sur place.

Selon le haut-commissaire de la province du Djelgodji Wend-Néré Wilfried Tougma, «Faso Mèbo» est une initiative portée par la Présidence du Faso et vise à renforcer l’engagement citoyen et à apporter des solutions concrètes au développement. Elle entend impliquer directement les populations dans l’édification nationale à travers la formation des jeunes et la réalisation d’infrastructures adaptées aux besoins locaux.

Le haut-commissaire a indiqué que l’initiative contribuera entre autres, à la création d’emplois pour les jeunes et les adultes, à la sensibilisation et la formation sur les enjeux majeurs du pays, ainsi qu’au renforcement de la cohésion sociale et de la solidarité nationale.

« L’objectif est de préparer la jeunesse aux défis de demain, en lui offrant un meilleur accès à la formation pratique et en favorisant son intégration dans le développement communautaire, tout en consolidant les valeurs nationales », a-t-il expliqué.

Au cours des échanges, les participants ont posé de nombreuses questions traduisant leur intérêt et leur volonté de s’approprier le programme. Le haut-commissaire a apporté des réponses jugées concrètes, tout en saluant l’enthousiasme national autour de «Faso Mèbo», qu’il considère comme un tournant décisif pour le développement du Burkina Faso.

Tougma a rappelé que la province du Djelgodji a déjà contribué de façon notable à cette initiative, avec la remise de 31 tonnes de ciment le 31 juillet 2025 au lycée Philippe Zinda Kaboré à Ouagadougou. Il a ajouté que les contributions se poursuivent, illustrant l’adhésion des populations à la vision des plus hautes autorités pour la construction d’un Burkina Faso nouveau.

