Burkina-Noumbiel-Education-Lancement-Rentrée

Noumbiel : le directeur de l’éducation appelle à accompagner les réformes du système éducatif

Batié, 06 oct. 2025 (AIB) – Le directeur provincial en charge de l’éducation de base du Noumbiel, Hendrix Dayvis Sankara a invité lundi tous les acteurs à s’engager activement autour des réformes éducatives en vue d’améliorer la qualité de l’éducation de la province.

La province du Noumbiel a procédé lundi au lancement officiel de la rentrée pédagogique 2025-2026 à l’école primaire publique Batié A sous le thème : «les réformes éducatives pour une éducation et une formation de qualité pour tous : enjeux et perspectives » à l’occasion de la solennelle montée tournante des couleurs nationales.

Saisissant l’occasion, M. Sankara a rendu un vibrant hommage à l’ensemble du corps éducatif à l’occasion de la journée internationale des enseignants célébrée chaque 5 octobre tout en les invitant à inculquer aux apprenants les valeurs du civisme, de citoyenneté et surtout d’engagement patriotique.

Présidé par le haut commissaire de la province, Drissa Hema, la cérémonie a mobilisé autorités administratives, coutumières et religieuses ainsi que le corps éducatif et les partenaires.

Tout en saluant la mobilisation, le haut commissaire a insisté sur l’importance de la célébration des journées d’engagement patriotiques et de participation citoyenne par toutes les couches socio-professionnelles. En outre, M. Hema a exhorté les corps constitués ainsi que l’ensemble des forces vives à s’impliquer davantage pour une année scolaire plus réussie.

Agence d’information du Burkina

HO/yos