‎KIP CENTER, Le centre qui forme les leaders de demain en Anglais, Art Oratoire et E-commerce

‎Ouagadougou, 9 oct. 2025 (AIB)- Le centre de formation KIP CENTER a débuté mercredi 8 octobre 2025 ses formations dans son nouveau local sis à Ouagadougou, à proximité de Tampouy, précisément à Bissighin. Le centre offre des cours du jour et du soir en anglais, art oratoire et e-commerce, permettant à chacun de concilier apprentissage et emploi du temps personnel ou professionnel.

‎Créé dans l’objectif de renforcer les compétences des apprenants et de les préparer aux défis du marché moderne, KIP CENTER propose des formations pratiques et diversifiées, dont :

‎L’anglais, pour une meilleure maîtrise de la langue et davantage d’opportunités à l’international ;

‎L’art oratoire, afin de développer la confiance et l’aisance dans la prise de parole en public ;

‎Le e-commerce, pour acquérir les outils et les stratégies nécessaires à la réussite dans le commerce en ligne.

‎Les publics cibles du centre sont les étudiants, les cadres de l’administration publique et privée du pays ainsi que toute personne désireuse d’acquérir des compétences pratiques et valorisantes.

Le responsable du centre, Oumarou Sawadogo, encourage les personnes désireuses à se hâter pour profiter d’une formation adaptée et enrichissante.

‎KIP CENTER propose également d’autres services, notamment l’accompagnement des apprenants souhaitant voyager à l’étranger, ainsi qu’une immersion linguistique au Ghana après la formation au sein du centre.

‎Le centre dispose aussi d’un club d’anglais ouvert à tous. Les séances se tiennent chaque samedi de 15h30 à 18h, offrant un cadre convivial pour pratiquer la langue anglaise.

‎Pour tout renseignement, les personnes intéressées peuvent contacter :

‎📞 +226 07 65 88 10 (WhatsApp) / +226 56 39 74 09 / +226 01 04 14 45.

‎Agence d’information du Burkina

‎OS/BBP