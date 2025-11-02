Tenkodogo : Les femmes musulmanes soutiennent la Brigade Faso Mèbo par un don de matériels usuels

Tenkodogo, 2 nov. 2025 (AIB)-L’Association Nourou Nadjati (« La lumière de la guidance ») et les femmes de la communauté musulmane de Tenkodogo ont remis dimanche à la Brigade Faso Mèbo un don de matériel d’usage quotidien comprenant notamment une bassine, des casseroles, une bouteille de gaz, des bidons d’huile moteur et un chauffe-eau. Ce geste vise à encourager et soutenir les jeunes engagés au service de la Nation dans leur mission.

La remise a eu lieu au siège de la Brigade Faso Mèbo, en présence du chargé de mission de la Présidence du Faso, M. Adaman Kamboné, et de plusieurs responsables locaux

Le don, remis au nom de la présidente de l’association par Hadja Aminata Minoungou, traduit la reconnaissance et l’engagement des femmes musulmanes envers leurs fils, frères et maris qui œuvrent pour la sécurité et le développement du pays.

« C’est notre contribution pour aider nos enfants à disposer d’eau potable et à chauffer facilement leur café. Nous leur adressons nos bénédictions et notre soutien, tout en priant pour un Burkina qui avance chaque jour et pour le retour rapide de la paix », a déclaré Mme Minoungou.

Le chargé de mission Adaman Kamboné, recevant le don au nom de la Présidence, a exprimé sa profonde gratitude aux donatrices pour leur générosité et leur esprit patriotique.

« Cet acte montre que les femmes du Burkina, et en particulier celles de Tenkodogo, sont conscientes du rôle qu’elles peuvent jouer pour soutenir les efforts de la Nation. Nous les encourageons à poursuivre dans cette dynamique », a-t-il souligné.

Il a également invité d’autres associations, groupements féminins et bonnes volontés à emboîter le pas à Nourou Nadjati afin de renforcer la solidarité autour des forces vives engagées pour la stabilité du pays.

Ce don, bien que modeste selon ses initiatrices, revêt une grande portée symbolique dans le contexte actuel de résilience nationale. En conjuguant foi, solidarité et action concrète, les femmes de la communauté musulmane de Tenkodogo rappellent que la paix et le progrès se construisent dans l’unité et la bienveillance mutuelle.

Agence d’Information du Burkina (AIB)

