Niaogho : Enseignants et encadreurs en concertation pour une rentrée scolaire réussie

Niaogho, 6 oct. 2025 (AIB)-Le Chef de la Circonscription d’Éducation de Base (CCEB) de Niaogho, Adrien Naré, a tenu, le lundi 6 octobre 2025, une rencontre de travail avec l’ensemble des enseignants, encadreurs pédagogiques et personnels administratifs de la circonscription, afin de prendre des dispositions pour le bon déroulement de l’année scolaire 2025-2026.

La rencontre a porté sur plusieurs points inscrits à l’ordre du jour, notamment le bilan des examens scolaires 2024-2025, la lecture commentée des instructions officielles de rentrée, le suivi des réformes et innovations éducatives et les perspectives pour l’année à venir.

Dans son intervention, le CCEB Adrien Naré a remercié les enseignants pour les efforts déployés au cours de l’année écoulée et les a invités à poursuivre leur engagement pour améliorer la qualité des apprentissages. Il a insisté sur la mise en œuvre des mesures présidentielles relatives à l’introduction des langues nationales, à l’enseignement des métiers et à l’intégration des technologies de l’information et de la communication (TIC) dans le système éducatif.

Il a également exhorté les acteurs de l’éducation à travailler dans un esprit de collaboration et de discipline, afin d’atteindre les objectifs fixés pour l’année scolaire.

Les inspecteurs Ousmane Compaoré et Jacques Segda ont, à leur tour, commenté les instructions officielles et apporté des précisions sur les réformes en cours. Les participants ont formulé des propositions visant à améliorer l’organisation et le fonctionnement des écoles.

La séance s’est déroulée dans un climat de travail serein. Le président de la délégation spéciale de la commune de Niaogho Karim Sana, a salué les participants et les a encourager dans leurs missions.

Cette rencontre de concertation marque le démarrage des activités de la CCEB de Niaogho pour l’année scolaire 2025-2026.

Agence d’Information du Burkina

AA/yos