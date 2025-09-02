Nazinon : validation des résultats régionaux pour les états généraux des transports au Burkina Faso

Manga, 2 septembre 2025 (AIB) – Le Haut-commissaire de la province du Zoundwéogo, Julien Ouédraogo, a lancé, mardi à Manga, dans la région du Nazinon, les travaux de validation des résultats des consultations régionales destinées à alimenter les états généraux des transports terrestres au Burkina Faso.

La rencontre d’échanges a regroupé plusieurs acteurs locaux dont des agents des structures déconcentrées, des représentants des forces de contrôle et de sécurité, des collectivités territoriales, des transporteurs et chauffeurs routiers, des organisations socio-professionnelles, des promoteurs d’auto-écoles et des concessionnaires de plaques d’immatriculation.

Dans son discours d’ouverture, le Haut-commissaire de la province du Zoundwéogo, Julien Ouédraogo, représentant la gouverneure du Nazinon, a indiqué que le sous-secteur des transports a une place centrale dans le développement économique et social du pays. Selon lui, il assure la mobilité des personnes et des biens et constitue un levier essentiel de la cohésion nationale, du désenclavement des territoires et du dynamisme des échanges commerciaux.

Cependant, il reste aussi confronté à une multitude de difficultés qui freinent son essor.

Le directeur régional de la mobilité du Nazinon, Issaka Yankéné, a indiqué que les consultations participatives organisées en août dans les trois provinces de la région ont fait ressortir plusieurs défis dont le manque de professionnalisation dans certains maillons de la chaîne, la vétusté du parc roulant, l’insuffisance des infrastructures, l’insécurité routière et le non-respect de la réglementation.

Pour le Haut-commissaire, ces consultations régionales, initiées par le gouvernement, ont été une occasion d’engager une réflexion approfondie et inclusive sur les problèmes du secteur. L’examen des thématiques comme le transport urbain, la sécurité routière, le système d’enseignement et d’examen à la conduite automobile, le système d’immatriculation des véhicules automobiles, les innovations technologiques et le transport fluvial, a permis de mieux cerner la situation et de formuler des recommandations utiles pour les états généraux.

« L’atelier qui nous réunit aujourd’hui est une étape déterminante dans ce processus », a affirmé M. Ouédraogo, soulignant qu’il constitue un cadre de consolidation des résultats issus des consultations régionales.

Le directeur régional de la mobilité du Nazinon a précisé qu’à terme, les états généraux devront permettre de sortir le sous-secteur des transports de sa situation actuelle et de le rendre plus moderne et professionnel dans l’intérêt des burkinabè et de l’économie nationale.

Agence d’Information du Burkina

MZ/ATA/OO