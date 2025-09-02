Nazinon : un site de 42 hectares identifié pour une zone industrielle à Manga

Manga, 2 sept. 2025 (AIB) – Un site d’environ 42 hectares a été identifié, mardi, à Manga dans la région du Nazinon, pour abriter une future zone industrielle, conformément à l’initiative présidentielle de doter chaque région du Burkina Faso d’un pôle industriel.

La mission de prospection a été conduite par une équipe conjointe de l’Autorité nationale de Coordination du Foncier (ANCF) et de la Direction générale du Développement industriel (DGDI), accompagnée d’autorités locales et d’agents de services techniques régionaux en charge du foncier.

Le site d’environ 42 hectares réservé à la future zone industrielle est située à cheval sur les quartiers Poécin du secteur n°4 et Gago du secteur n°5 de la ville de Manga.

Selon Charles Dalla, chef du département Etudes et contentieux à l’ANCF, il est inscrit comme une zone industrielle dans le schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme et cela constitue déjà un atout.

Sur le terrain, des habitats spontanés et des champs ont été constatés au cours de la visite de la mission. Pour M. Dalla, des solutions consensuelles seront trouvées grâce aux missions de sensibilisation prévues et à la procédure de conciliation qui existe en la matière.

Le président de la délégation spéciale communale de Manga, Bérenger Bihoun, a assuré que des cadres d’échanges seront d’ailleurs organisés pour lever les incompréhensions et favoriser l’adhésion de tous au projet. Car, dit-il, la réalisation de la zone industrielle est une opportunité majeure pour la commune de Manga et pour le pays. Tout en saluant la vision du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, il a d’ailleurs évoqué la possibilité d’élargir le site au besoin, en concertation avec les acteurs locaux.

Le directeur général du Développement industriel, Djiswene Roger Ramdé a rappelé que la mise en valeur du site passera par plusieurs étapes. Il s’agit, d’abord, de la sécurisation physique, ensuite la libération du foncier et enfin l’aménagement et la viabilisation. L’objectif, a-t-il dit, est de disposer de sites « propres et appropriés » pour accueillir de nouvelles unités industrielles.

Se réjouissant de la création de la zone industrielle à Manga, le directeur régional de l’Industrie et du Commerce du Nazinon, Guillaume Dofini, a a rappelé que la région dispose de plusieurs potentialités à exploiter par les futures unités comme le sésame, les agrumes, l’élevage et sa position stratégique car étant frontalier du Ghana.

Avant la visite terrain, la mission de l’ANCF et de la DGDI avait échangé avec les services techniques régionaux en charge du foncier et la délégation spéciale communale sur les modalités de mise en œuvre du projet.

Agence d’Information du Burkina

